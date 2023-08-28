Новости Устройства 28.08.2023 в 16:37

«Великий Бандерик» ─ Минобороны рассказало о новом дроне для военных, способном нести до 31,5 кг полезной нагрузки

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Вадим Карпусь

Автор новостей

«Великий Бандерик» ─ Минобороны рассказало о новом дроне для военных, способном нести до 31,5 кг полезной нагрузки

Министерство обороны Украины сообщило об успешном использовании на фронте нового дрона украинского производства, получившего название «Великий Бандерик». Он был допущен к эксплуатации в апреле этого года. Отмечается, что допуск к эксплуатации в войсках занял всего один месяц благодаря ускоренной процедуре Акселератора Минобороны.

Как отмечают в ведомстве, «Великий Бандерик» воплощает ряд передовых идей:

  • Благодаря 8 мощным моторам обеспечивается надежная работа.
  • БПЛА может нести нагрузку до 31,5 кг и использоваться для различных задач.
  • Многофункциональная система сброса обеспечивает точную доставку различных типов боеприпасов.
  • Возможность удаленного управления из любой точки мира обеспечивается с помощью универсальной наземной станции.

«Великий Бандерик» ─ Минобороны рассказало о новом дроне для военных, способном нести до 31,5 кг полезной нагрузки

Кроме того, «Великий Бандерик» может успешно использоваться при различных погодных условиях и находясь под действием РЭБ.

«Отечественный октокоптер во время РЭБ-испытаний показал отличный результат: успешно функционировал несмотря на снег, шквальный ветер и работу всего находящегося на полигоне РЭБ-оборудования», ─ говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

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Автор сайта ITC.ua

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