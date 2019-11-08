Вердикт DxOMark: iPhone 11 Pro Max фотографирует хуже, чем Xiaomi Mi Note 10 Pro





Вчера специалисты DxOMark опубликовали большой отчет по тестированию камеры iPhone 11 Pro Max. Ее общая оценка — 117 баллов. И это отличный результат, но далеко не лучший. Эта оценка ставит флагмана Apple на третье место после представленного на днях в Китае Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition (у нас он называется Xiaomi Mi Note 10 Pro), удостоившегося наивысшей оценки в 121 балл — столько же у нынешнего лидера рейтинга: «санкционного» Huawei Mate 30 Pro.

И да, в очередной раз отметим, что какие бы противоположные мнения не высказывались в адрес французской лаборатории DxO Labs, ее сайт DxOMark, где публикуются результаты технических измерений и оценок современных камер, с рейтингом — лучшее, что есть на сегодня для получения общего представления о возможностях камер современных смартфонов.

Если рассматривать отчет детальнее, за работу с фотографиями iPhone 11 Pro Max получил 124 балла, что является далеко не третьим результатом. Столько же баллов у Samsung Galaxy S10 5G, занимающем седьмую строчку общего рейтинга. Больше баллов в фототесте получили Huawei P30 Pro (125), Samsung Galaxy Note 10+ 5G (126), Xiaomi Mi CC9 Pro (130) и Huawei Mate 30 Pro (132).

Если говорить о качестве видео, то iPhone 11 Pro Max заработал 102 балла, что сейчас является наивысшим результатом. Впрочем, столько же у Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition, которые более чем вдвое дешевле, тогда как остальные смартфоны показали себя хуже.

Как известно, смартфоны iPhone всегда выгодно отличались именно по части видеосъемки. И вскоре после публикации обзора фанаты Apple обрушили на DxOMark целое цунами критики. Главная претензия состояла в том, что специалисты DxOMark тестировали видеозапись только в режиме 1080р при 30 кадрах в секунду, тогда как режим 4K не удостоился внимания экспертов.

В свое оправдание DxOMark заявили, что по умолчанию iPhone 11 Pro Max записывает видео именно в формате 1080р при 30 кадрах в секунду. Но затем они все же признали свою ошибку, пообещав внести соответствующие изменения в протокол тестирования. С 1 ноября 2019 года при тестировании камер смартфонов DxOMark обязуется всегда использовать наилучшие настройки качества видео, вне зависимости от того, какой режим выбран по умолчанию.

Также можно вспомнить, что iPhone Xs Max в своё время получил 110 балла за фото, 96 баллов за видео и общий балл — 106.

Больше технических подробностей и примеры снимков можно найти в отчете на сайте DxOMark.

Источник: DxOMark