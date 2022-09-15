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Видеокарта AMD Radeon RX 7900XT получит 24 ГБ памяти и три 8-контактных разъёма питания (до 450 Вт мощности) – Igor’sLAB

Видеокарта AMD Radeon RX 7900XT получит 24 ГБ памяти и три 8-контактных разъёма питания (до 450 Вт мощности) – Igor’sLAB

Ресурс Igor’sLAB поделился изображением печатной платы для еще не выпущенной видеокарты AMD Radeon RX 7900XT. Как ожидается, она будет оснащена GPU AMD Navi 31 на базе архитектуры RDNA3, содержащим 7 чиплетов.

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Судя по изображению, видеокарта AMD Radeon RX 7900XT получает энергию от трёх 8-контактных разъёмов питания, что говорит о максимальной мощности 450 Вт. Это не исключает того, что AMD будет использовать 16-контактные разъемы 12VHPWR, но пока подтверждений этому нет. Карта оснащена 21 преобразователем напряжения.

Видеокарта AMD Radeon RX 7900XT получит 24 ГБ памяти и три 8-контактных разъёма питания (до 450 Вт мощности) – Igor'sLAB

По данным Igor’sLAB, видеокарта AMD Radeon RX 7900XT содержит 24 ГБ памяти GDDR6. Чипы памяти расположены с трёх сторон от GPU группами по четыре чипа. Устройство имеет четыре разъема для подключения мониторов: три DisplayPort и один HDMI. Информации о поддерживаемом стандарте нет, но, скорее всего, на данный момент это DisplayPort 2.0 и HDMI 2.1.

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По слухам, Radeon RX 7900XT должна иметь полноценный графический процессор Navi 31 с 12288 потоковыми процессорами. GPU якобы включает один GCD (Graphics Die) и шесть MCD (Memory dies). Предполагается, что один блок MCD обеспечивает до 96 МБ памяти Infinity Cache.

Видеокарта AMD Radeon RX 7900XT получит 24 ГБ памяти и три 8-контактных разъёма питания (до 450 Вт мощности) – Igor'sLAB

AMD уже продемонстрировала запуск игр на видеокарте с архитектурой RDNA3, но пока не называет сроков выхода на рынок устройств нового поколения.

Источник: videocardz


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