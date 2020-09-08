Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060 SUPER/Ti может получить 4864 ядер CUDA и 8 ГБ памяти GDDR6





Выход видеокарт серии NVIDIA GeForce RTX 3060 ожидается примерно в ноябре этого года. По предварительным данным, на рынок поступит две версии в рамках этой линейки. Они будут основаны на графических процессорах GA106 и GA104. Второй видеочип, вероятно, станет основй модификации Ti или SUPER.

Инсайдер Kopite7kimi, который ранее достаточно точно предсказал технические характеристики старших устройств серии RTX 30 ещё за несколько недель до их официального анонса, поделился новыми данными, касающимися версии GeForce RTX 3060 Ti/SUPER. По его информации, эта видеокарта получит графический процессор GA104-200 с 4864 ядрами CUDA. Это на 1024 ядра меньше, чем у модели RTX 3070. Устройство также получит 8 ГБ видеопамяти GDDR6 (не GDDR6X).

SKU0 GA104-400 PG141/142 GDDR6X/6 8GB 3072=3070Ti

SKU10 GA104-300 GDDR6 2944=3070 https://t.co/p3mfchajfR — kopite7kimi (@kopite7kimi) July 7, 2020

Ранее GPU GA104-200 фигурировал в дорожных картах, касающихся модели RTX 3060 SUPER. Разница между версиями SUPER и Ti пока что проявлялась только в обозначении модельного номера устройства (10 и 20). При этом нельзя исключать, что оба эти продукта могут быть одной и той же видеокартой, так как предыдущие утечки неоднократно свидетельствовали, что окончательное название старшей версии GeForce RTX 3060 ещё не утверждено.

Также нужно отметить, ранее считалось, что версии SUPER и вовсе не появятся на рынке в этом году, а станут частью обновления линейки в 2021 году (вероятно, с более производительной памятью GDDR6X). В то же время выход версий Ti может состояться после презентации устройств Big Navi. Упоминается возможность выхода трёх новых моделей GeForce RTX 3080Ti, RTX 3080 с 20 ГБ памяти и RTX 3070 с 16 ГБ памяти.

Источник: videocardz