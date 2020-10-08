Видеокарты RTX 3080 20 ГБ и RTX 3070 16 ГБ ожидаются в декабре, RTX 3060 Ti — в середине ноября, а RTX 3070 Ti — отменена





NVIDIA сейчас вовсю готовится к расширению линейки видеокарт GeForce RTX 3000 (Ampere) «вниз» — в конце месяца (29 октября) выйдет RTX 3070 на урезанной версии GPU GA104-300 с 5888 ядрами CUDA и c 8 ГБ памяти GDDR6, которая в некоторых играх даже опережает флагмана RTX 2080 Ti из поколения Turing. За ней последуют RTX 3080 и RTX 3070 с удвоенными объемами памяти — 20 и 16 ГБ соответственно, а также массовая модель RTX 3060 Ti. Информаторы Videocardz обозначили точные сроки выхода предстоящих моделей RTX 3000-й серии.

Как сообщается, обновленные RTX 3080 и RTX 3070 с удвоенными объемами памяти выйдут в декабре. В то же время выход RTX 3060 Ti перенесли на середину ноября. Еще одно изменение в планах «зеленых» — модель RTX 3070 Ti с 6144 ядрами CUDA была отменена. Причина — трудности с производством графического процессора GA104-400 для нее.

Разумеется, это лишь предварительные данные, и не стоит полностью доверять им, поскольку ситуация может измениться.

GeForce RTX 3000 будут соперничать с решениями AMD Radeon RX 6000 (Navi 2X) с архитектурой RDNA 2-го поколения, чей анонс состоится 28 октября. Если у «красных» в этот раз все получится, то «зеленые» будут вынуждены реагировать быстро. Вот только пока не очень понятно, каким образом NVIDIA будет ускоряться, учитывая катастрофическую ситуацию с RTX 3080/RTX 3090, которые будут в остром дефиците как минимум до 2021-го.

Источник: Videocardz