ВОЛЯ первой в Украине запустила онлайн-кинотеатр FOXNOW

Компания «ВОЛЯ» совместно с FOX NETWORKS GROUP предложили абонентам компании новый сервис — библиотеку FOXNOW. Теперь абоненты «ВОЛИ» могут смотреть фильмы и сериалы от каналов FOX и FOX LIFE в любое время, в любом месте, в HD-качестве, на нескольких мобильных устройствах. Сервис доступен и в мобильном приложении ВОЛЯ TV.

FOXNOW — это каталог видео по запросу (VoD), который состоит из популярных сериалов, которые выходят на каналах FOX и FOX LIFE, а также открывает доступ ко всем предыдущим сезонам проектов на этих каналах. Зрители смогут посмотреть все сезоны таких шоу как «Ходячие мертвецы», «Легион», «Атланта», «Изгой», «Демоны да Винчи», «Тайная власть», «Сосны», «Под чужим флагом», 11.22.63, «Перерождение», «Готэм» и многие другие.

«Внедрение инновационного сервиса FOXNOW дает нашим абонентам интерактивных услуг доступ к лучшим мировым премьерам одновременно со всем миром, а также возможность смотреть сериалы, фильмы и шоу как на языке оригинала, так и с переводом. Рада, что мы первыми в Украине реализовали этот проект в соответствии с мировыми стандартами качества, жанрового разнообразия и лицензионности, что стало возможным благодаря нашему многолетнему партнерству с компанией FOX NETWORKS GROUP — мировым лидером в производстве теле- и кино продукта», — отметила Виктория Цомая, директор по маркетингу ВОЛЯ.

FOXNOW регулярно пополняется новинками. Уже сейчас у абонентов ВОЛЯ есть возможность окунуться в мир приключений главного зомби-события, которое за 9 лет собрало миллионы фанатов по всему миру и более 16 престижных премий. Свежий и все предыдущие сезоны постапокалиптического сериала «Ходячие мертвецы» доступны в разделе FOX NOW.

Изюминкой нового предложения для абонентов ВОЛЯ станет финальный сезон сериала «Игра Престолов», который стартует 15 апреля в 22:00 на канале FOX. Новые эпизоды всех сериалов будут появляться в каталоге FOXNOW на следующий день после премьеры на канале и будут доступны зрителям от месяца до года после эфира.

«Благодаря запуску онлайн-сервиса FOXNOW, наша компания делает еще больше для того, чтобы украинские зрители почувствовали себя неотъемлемой частью глобальной телевизионной аудитории. Мы первыми предлагаем абонентам ВОЛЯ лучшие мировые сериалы в удобное время и в лучшем качестве, которые теперь также доступны в любом месте с мобильным приложением ВОЛЯ TV», — подчеркнул Родион Принцевский, Генеральный менеджер FOX NETWORKS GROUP в Северо-Восточной Европе.

Сервис FOXNOW будет предоставляться абонентам расширенных пакетов услуги ОТТ компании ВОЛЯ, включая Power Time, Turbo HD, Premium HD, «Интернет везде + Максимальное ТВ», Strike, Mobile Optimal.

Источник: ВОЛЯ