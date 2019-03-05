Вышел полноценный трейлер финального сезона сериала Game of Thrones / «Игра престолов», премьера состоится 14 апреля
После короткого тизера «Dragonstone», который был опубликован еще в прошлом году, и анонсирующего дату премьеры ролика «Crypts of Winterfell», канал HBO наконец опубликовал полноценный трейлер финального восьмого сезона сериала Game of Thrones / «Игра престолов».
В последнем сезоне Game of Thrones / «Игра престолов» будет всего шесть серий, зато каждая из них будет идти больше часа, а бюджет каждой серии составил порядка $15 млн. Судя по интервью актеров, нас ждет одна из самых продолжительных батальных сцен в истории сериалов.
Премьера финального сезона сериала Game of Thrones / «Игра престолов» состоится в воскресенье 14 апреля 2019 года.
Источник: HBO