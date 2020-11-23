Возрождение Xperia Compact. Sony готовит к выходу смартфон с 5,5-дюймовым экраном на базе Snapdragon 775





Sony не выпускала новых Xperia Compact с момента выхода XZ2 Compact в 2018 году.

В августе появилась информация, что Sony планирует в 2021 году возродить линейку компактных смартфонов Compact. Теперь же в сети появились слухи о потенциальном смартфоне Xperia 1 III Compact на базе пока еще не представленной SoC Snapdragon 775.

Ранее Sony объявила, что меняет стратегию и в будущем планируется сконцентрируется на более доступных предложениях в среднем и бюджетном сегментах, а не на флагманах. И выпуск предполагаемой Xperia 1 III Compact на среднеуровневой SoC Snapdragon 775 отлично вписывается в эту новую стратегию. Она как раз может занять место между следующим флагманом Xperia 1 III (сменщиком нынешнего Xperia 1 II) и моделью Xperia 10 III на базе SoC Snapdragon 690, о которой сообщалось на прошлой неделе.

О таинственной SoC Snapdragon 775 до этого сообщалось лишь единожды в сентябре — это вероятное обновление Snapdragon 765/765G. Она вполне может дебютировать вместе с флагманской SoC Snapdragon 875 на ежегодном декабрьском техсаммите Snapdragon Tech Summit на Гавайях, который пройдет 1-2 декабря.

Стоит предостеречь любителей компактных смартфонов и фанатов Xperia Compact в первую очередь от преждевременного ликования до появления более убедительных подтверждений существования этой модели, но после выхода iPhone SE и iPhone 12 mini возвращение моды на такие модели кажется вполне вероятным событием.

Остается добавить, что по итогам минувшего квартала продажи смартфонов Xperia стабилизировались впервые за два с лишним года и ранее Sony прогнозировала для мобильного подразделения первую за четыре года прибыль по итогам этого финансового года (у Sony новый финансовый год начинается в апреле).