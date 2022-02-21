Вслед за другими чипмейкерами Qualcomm также добавит поддержку аппаратного декодирования AV1 в свои SoC – первым станет Snapdragon 8 Gen 2

AV1 — это видеокодек нового поколения с передовой технологией сжатия и бесплатной моделью распространения, который был разработан организацией Alliance for Open Media. Как и в случае с большинством видеокодеков, воспроизведение с экономичным потреблением энергии зависит от аппаратной поддержки кодирования. Но в случае AV1 она пока что не слишком широко распространена. Но в скором времени это должно измениться, так как Qualcomm планирует добавить поддержку AV1 в будущие чипы Snapdragon.

Qualcomm намерена внедрить поддержку нативного декодирования AV1 в свой «будущий флагманский мобильный процессор Snapdragon». Об этом заявляют отраслевые источники. Чип имеет внутреннее кодовое название SM8550, которое совпадает с номерами моделей других чипсетов Snapdragon 8-й серии: Snapdragon 8 Gen 1 — SM8450, прошлогодний Snapdragon 888 — SM8350 и так далее. ПО данным источника, выход нового чипа ожидается «не ранее конца этого года», что соответствует обычному циклу выпуска флагманских процессоров Qualcomm.

Видео на базе кодека AV1 уже можно воспроизводить на многих Android-устройствах, но лишь с программным декодированием. В то же время декодирование с аппаратным ускорением значительно увеличивает время работы от батареи и производительность воспроизведения.

Следует отметить, что Qualcomm отстаёт от конкурентов. Первым чипсетом MediaTek с аппаратным декодированием AV1 был процессор Dimensity 1000, вышедший в 2020 году. Чипсет Samsung Exynos 2200, установленный в некоторых смартфонах Galaxy S22, также поддерживает декодирование AV1. Кроме того, аппаратная поддержка декодирования AV1 доступна в интегрированных GPU Intel Gen12, которые используются в процессорах Tiger Lake и Rocket Lake.

Netflix, YouTube и другие видеоплатформы начали активно использовать видео AV1 везде, где это возможно. Это позволяет снизить требования к пропускной способности как для поставщика контента, так и для конечного пользователя. Netflix начала использовать видео AV1 на PlayStation 4 Pro и некоторых телевизорах ещё в ноябре, а в браузере Google Chrome появился встроенный декодер AV1 почти год назад. Ещё в феврале 2020 года Netflix использовала AV1 для некоторых сериалов и фильмов в своем приложении для Android, чтобы уменьшить потребление сотовых данных.

Источник: xda-developers