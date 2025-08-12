Встречайте iPhone 17 Pro! Подделка вышла раньше оригинала

Кажется, кому-то надоело читать утечки об iPhone 17, и он сам сделал телефон за месяц до презентации Apple.

Смартфон имитирует не только вид будущего iPhone 17 Pro на основе утечек дизайна аппарата, но и интерфейс iOS. Фото подделки (которую технически нельзя считать таковой, поскольку пока недоступен оригинал) поделился в X обозреватель Сонни Диксон. Устройство почти идеально похоже, вплоть до пользовательского интерфейса на базе Android и обоев, вдохновленным видом iOS 18. Однако это первая неточность, поскольку iPhone 17 Pro от Apple будет поставляться с iOS 26 из коробки.

Дизайн клона основан на множестве утечек, которые доступны на этот день, включая файлы CAD и фото прототипов iPhone 17 Pro, которые появились в сети. Большое количество предварительных материалов сделали возможной имитацию в мельчайших деталях. Производители подделок могут легко воспользоваться предрелизным ажиотажем, чтобы немного заработать: такие аппараты обычно имитируют премиальный дизайн, но стоят не слишком дорого. Можно даже не выдавать клон за оригинал — некоторые пользователи охотно приобретут телефон со «статусным» дизайном, чтобы публично хвастаться им.

Внешне этот «айфон» имеет все характерные детали будущей новинки. Воспроизведенная форма удлиненного блока камер, их расположение, спереди есть что-то похожее на Dynamic Island. У аппарата в руке есть даже логотип, что свидетельствует о попытке прямой подделки. Впрочем, на коробке, похоже, изображен аппарат несколько иного дизайна: он имеет область другого цвета на задней панели. Изображение на коробке кажется не таким тщательным, как сам телефон, оно будто создавалось на скорую руку.

Автор сообщения не поделился источником фотографий, не назвал производителя или еще каких-то деталей. С учетом того, что автор является еще и фотографом и, очевидно, имеет необходимые навыки монтажа, возникают сомнения даже в самом существовании аппарата. Существует мнение, что Apple намеренно выпускает слухи о своих устройствах для создания ажиотажа, поэтому подобную попытку можно считать остроумным троллингом.