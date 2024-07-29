«Вылетела» игра — виноват процессор Intel. Path of Titans предупреждает пользователей

После жалоб на процессоры Intel на них обратили внимание разработчики игр. Сообщение в Path of Titans называет чип Intel возможной причиной сбоя.
Проблемы с процессорами Intel Core 13 и 14 поколений наблюдаются на ноутбуках и других ПК. В частности, они касаются устройств с видеокартами NVIDIA, а в играх могут вызвать вылеты и другие проблемы. Производители игр знают об этом, некоторые из них пытаются предупредить геймеров в сообщениях во время вылетов.
Пользователь X Twitter 9550pro опубликовал фото всплывающего окна с предупреждением, объясняющим, что игра Path of Titans от разработчика Alder Games может «упасть» на пользовательской платформе.
В сообщении говорится, что в системе найден процессор Intel Core i7-13700K, который конфликтует с современными играми на Unreal Engine 5 и может привести к вылетам. Пользователю предлагают узнать больше о проблеме. Path of Titans использует версию Unreal Engine 5.3 и довольно требовательна к характеристикам ПК, поэтому могут возникнуть проблемы с Core 13 и 14.
Проблема процессоров Intel Raptor Lake известна с начала года и до сих пор не имеет окончательного решения. Патчи микрокода от Intel и разработчиков материнских плат улучшают ситуацию изменением параметров работы и питания процессора, но не несут принципиального исправления. Недавно Intel признала, что процессоры повреждены необратимо, но отказалась отозвать их.
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Источник: Tech4gamers
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