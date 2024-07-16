Вышла публичная бета iOS 18 — вот 9 функций, которые усовершенствуют ваш iPhone

Apple выпустила публичную бета-версию iOS 18 после месяца эксклюзивного тестирования разработчиков. Собрали топ новых функций, которые могут усовершенствовать ваш iPhone (спойлер: искусственного интеллекта там пока нет).

1. Кастомизация главного экрана

В iOS 18 пользователи смогут размещать пиктограммы программ в любом порядке на главном экране (да, прогресс наконец-то добрался и до Apple). Остальные дополнительные параметры настройки включат изменение цветовой палитры всего экрана, а также изменение размеров пиктограмм приложений.

2. Новый Центр управления

Центр управления в iOS 18 получит новые панели, дополнительные элементы управления и возможность их настройки в раскрывающемся меню (пример на картинке ниже).

Всего доступны три панели, предназначенные для управления подключением, медиа и устройствами умного дома.

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Также впервые в Центр управления можно установить приложения от сторонних разработчиков.

3. Обновление Apple Фото

Apple Фото с iOS 18 получит новый дизайн — в частности, сетку для просмотра по месяцам и годам. Новые коллекции смогут автоматически подбирать изображения на общие темы, например домашние животные или дети.

Приложение также может заполнить ваши собственные папки по письменному описанию и предложить новые функции безопасности. В будущем в галерее iPhone также появится папка с потерянными фото.

4. Новые функции для Заметок

Одной из наиболее заметных новых функций для Заметок является Math Notes, которая позволит ввести или нарисовать математическую формулу и немедленно решить ее.

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Также в Заметках появятся голосовые напоминания с возможностью транскрибировать и сохранить сказанное в реальном времени. Остальные новые функции предлагают сворачивающиеся разделы для лучшей организации, и возможность окрашивать и выделять текст.

5. RCS и другие функции iMessage

Вы просили, они сделали. Apple наконец-то добавила RCS-сообщения в iPhone, которые обеспечивают лучшую и более безопасную связь с телефонами Android и смартфонами других производителей (в частности увеличенный лимит символов, групповые чаты, улучшенный обмен файлами и прочее).

Другие новые функции iMessage включают новые быстрые реакции, дополнительные возможности форматирования текста и возможность планировать отправку сообщений в будущем.

6. Safari Highlights

Еще не искусственный интеллект, но что-то подобное. Safari получит Highlights — инструмент обобщения, способный идентифицировать ключевую информацию на странице и переместить ее во всплывающее окно, которое можно читать во время просмотра.

7. Топографические карты в Apple Maps

Apple Maps не получат большого обновления с iOS 18, но добавят функцию, которой будут рады любители провести время на природе. Топографические карты будут отображать тропы и другие не основные пути с полной пошаговой навигацией.

8. Новая программа Password

Связка ключей iCloud от Apple годами хранит пароли, но получить прямой доступ к ним было сложновато — Password все это упростит. Приложение также будет предупреждать о слабых или разоблаченных паролях, хранить ключи доступа, информацию о Wi-Fi и даже коды двухфакторной проверки.

Это то, чего Apple не хватало долгое время, заставляя пользователей полагаться на опции сторонних разработчиков, таких как Google.

9. Скрытые программы

iOS 18 позволит создать папку со скрытыми программами под защитой Face ID или Touch ID (полезно для банковских приложений или, например, мессенджеров).

Любые заблокированные и скрытые программы не будут присылать уведомлений, не будут появляться в предложениях Spotlight или Siri, или чем-либо, что может раскрыть их содержание.

Какие устройства поддерживают iOS 18?

iPhone 15, iPhone 15 Plus, Pro, Pro Max

iPhone 14, iPhone 14 Plus, Pro, Pro Max

iPhone 13, iPhone 13 mini, Pro, Pro Max

iPhone 12, iPhone 12 mini, Pro, Pro Max

iPhone 11, iPhone 11 Pro, Pro Max

iPhone XS, iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2-го поколения или более новой версии)

Как установить публичную бета-версию iOS 18?

Прежде всего, убедитесь, что у вас по крайней мере iOS/iPadOS 16.4, перейдя в «Параметры» > «Общие» > «О приложении» и проверив версию iOS.

Вам нужно будет зарегистрированным в бета-программе Apple. Перейдите по ссылке и нажмите «Зарегистрироваться» — обязательно используйте тот же Apple ID, что и устройство, на котором вы хотите запустить бета-версию. После регистрации вы можете нажать вкладку ОС, бета-версию которой хотите запустить (в данном случае 18), и вы увидите подробности, как это сделать.

Далее вам нужно будет запустить обновление. Перейдите в Настройки > Общие > Обновления ПО, нажмите новую опцию Beta Updates и выберите публичную бета-версию iOS 18 (или публичную бета-версию iPadOS 18).

Затем вернитесь на предыдущий экран и нажмите «Обновить сейчас» (или «Обновить сегодня ночью», если хотите подождать).

Источник: Toms Guide, The Verge

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