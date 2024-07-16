Новости Софт 16.07.2024 в 09:31 comment views icon

Владельцы iPhone смогут восстановить утраченные фото — в галерее появится специальный альбом

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Владельцы iPhone смогут восстановить утраченные фото — в галерее появится специальный альбом

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С iOS 18 пользователи iPhone получат обновление в приложении Фото — альбом со снимками и видео, которые когда-то считались утраченными.

Речь идет о медиа, которые были потеряны из-за повреждения базы данных, неправильно сохранены в библиотеке или сделаны с помощью сторонних программ.

Как восстановить фото на iPhone?

  • Откройте приложение Фото и нажмите Альбомы
  • Выберите альбом Восстановленные / Recovered
  • Нажмите «Удалить навсегда» или «Восстановить в библиотеку».

Новая опция также будет доступна для пользователей Mac и iPad с iPadOS 18 и macOS Sequoia.

После установки обновления устройства автоматически будут сканировать фото или видео, которые можно восстановить, чтобы предоставить мгновенный доступ к утраченному контенту.

Напомним, ранее пользователи жаловались на необычную ошибку, которая восстанавливает давно удаленные фотографии. Впоследствии Apple сообщила, что это произошло из-за проблемы с повреждением базы данных, и выпустила исправление.

Бета-версии iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia сейчас доступны для разработчиков и публичных бета-тестеров. В общий доступ обновления поступят этой осенью.

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Источник: The Verge, Macrumors

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