Владельцы iPhone смогут восстановить утраченные фото — в галерее появится специальный альбом

С iOS 18 пользователи iPhone получат обновление в приложении Фото — альбом со снимками и видео, которые когда-то считались утраченными.
Речь идет о медиа, которые были потеряны из-за повреждения базы данных, неправильно сохранены в библиотеке или сделаны с помощью сторонних программ.
Как восстановить фото на iPhone?
- Откройте приложение Фото и нажмите Альбомы
- Выберите альбом Восстановленные / Recovered
- Нажмите «Удалить навсегда» или «Восстановить в библиотеку».
Новая опция также будет доступна для пользователей Mac и iPad с iPadOS 18 и macOS Sequoia.
После установки обновления устройства автоматически будут сканировать фото или видео, которые можно восстановить, чтобы предоставить мгновенный доступ к утраченному контенту.
Напомним, ранее пользователи жаловались на необычную ошибку, которая восстанавливает давно удаленные фотографии. Впоследствии Apple сообщила, что это произошло из-за проблемы с повреждением базы данных, и выпустила исправление.
Бета-версии iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia сейчас доступны для разработчиков и публичных бета-тестеров. В общий доступ обновления поступят этой осенью.
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Источник: The Verge, Macrumors
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