Xiaomi 17 "разорвал" iPhone 17 по автономности в тесте: продержался на 26% дольше

Вадим Карпусь

Xiaomi 17 "розірвав" iPhone 17 за автономністю у тесті: протримався 26% довше

Обычно во время своих презентаций компания Apple хвастается, что ее смартфоны обеспечивают автономность «в течение всего дня». Хотя емкость аккумуляторов обычно ниже, чем у Android-флагманов, компания из Купертино полагается на лучшую оптимизацию. А если батареи iPhone окажется недостаточно, чтобы дотянуть до вечера, можно воспользоваться фирменным павербанком. Действительно ли это спасает ситуацию?

Xiaomi решила проверить это. И попутно вывела сравнительные тесты на новый уровень троллинга. Китайская компания устроила прямое противостояние своего нового Xiaomi 17 и конкурирующего iPhone 17, чтобы выяснить, какой из этих смартфонов будет работать дольше.

Сразу возникает вопрос — справедливо ли ставить рядом смартфон с батареей емкостью 7000 мА-ч и модель с батареей на 3692 мА-ч? Конечно, нет, подумали в Xiaomi и дали iPhone 17 фору в виде дополнительного внешнего аккумулятора емкостью 5000 мА-ч. Теоретически, при таких условиях новый базовый флагман Apple имел бы преимущество, но сравнение от Xiaomi показывает другую картину.

Итак, на обоих смартфонах с полностью заряженными аккумуляторами запустили одинаковую задачу. По данным Xiaomi, условия теста были такими: яркость экрана — 150 нит, активированный режим полета, а также непрерывный показ изображений в социальном приложении. Очевидно, что такой сценарий не слишком приближен к реальным условиям использования. Примерно через 5,6 часа (5 часов 36 минут), когда уровень заряда iPhone упал до 20%, на его заднюю панель прикрепили внешний аккумулятор MagSafe емкостью 5000 мА-ч.

Таким образом iPhone 17 получил теоретическую суммарную емкость в 8692 мА-ч (3692 мА-ч + 5000 мА-ч). Тестирование продолжалось до тех пор, пока не выключился один из смартфонов из-за полностью разряженной батареи. Им оказался iPhone 17. С совокупной емкостью 8692 мА-ч «яблочный» смартфон продержался чуть меньше 12 часов и 14 минут. К тому времени Xiaomi 17 еще имел 26% заряда. Для сравнения, официально Apple заявляет до 30 часов воспроизведения видео на iPhone 17, хотя и это лишь теоретические данные.

Как так произошло? Хотя iPhone 17 имел большую теоретическую суммарную емкость в 8692 мА-ч, фактически не всю эту энергию смартфон мог использовать для работы. Из-за потерь во время беспроводной зарядки значительная часть дополнительной емкости оказалась недоступной. Вероятно, примерно треть энергии теряется, учитывая низкую эффективность этого типа зарядки. Также стоит учитывать, что видео Xiaomi — рекламное, а значит, воспринимать его результаты стоит с осторожностью.

Источник: notebookcheck

