Новости Технологии 28.02.2023 в 12:01

Xiaomi, Oppo, Honor, Vivo, Motorola и Nothing внедрят двухстороннюю спутниковую связь Qualcomm Snapdragon Satellite во второй половине 2023 года

Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

На ежегодной конференции MWC2023 компания Qualcomm официально объявила, что Xiaomi, Oppo, Honor Vivo, Motorola, и Nothing станут первыми производителями, которые будут поддерживать Snapdragon Satellite. Производители пока не предоставили подробностей о том, какие устройства впервые будут поддерживать двухстороннюю спутниковую связь и когда компании их запустят.

Qualcomm Snapdragon Satellite

Напомним, Qualcomm на выставке CES 2023 продемонстрировала свое спутниковое решение для двустороннего обмена сообщениями. По сравнению с односторонней спутниковой связью, используемой в Huawei Mate 50 и iPhone 14, технология Snapdragon более совершенна и практична.

«Включив Snapdragon Satellite в устройства следующего поколения, наши партнеры смогут предлагать возможности спутникового обмена сообщениями благодаря зрелой и коммерчески доступной глобальной группировке LEO, которая может позволить подписчикам по всему миру общаться на открытом воздухе с поставщиками экстренных служб, а также с семьей и друзьями», – вице-президент Qualcomm по управлению продуктами Франческо Грилли.

Связь Snapdragon Satellite использует спутники сети Iridium. Она будет доступна в  будущих модемах RF и нескольких моделях процессоров серий 8 и 4 для смартфонов. В настоящее время эта технология встроена в Snapdragon 8 Gen 2, а настоящие смартфоны с этой функцией дебютируют во второй половине года. Ранние тесты показали, что технология позволяет отправить простое текстовое сообщение в течение 3 секунд.

Согласно официальному пресс-релизу, Snapdragon Satellite предлагает действительно глобальное покрытие от полюса до полюса и может поддерживать двусторонний обмен сообщениями для использования в экстренных случаях, с помощью SMS и других приложения для текстового общения — для различных целей, таких как чрезвычайные ситуации или отдых в удаленных, сельских или морских районах.

Qualcomm Snapdragon Satellite

Помимо смартфонов, Snapdragon Satellite в дальнейшем можно будет расширить на другие устройства, включая ноутбуки, планшеты, автомобили и IoT. По мере роста экосистемы Snapdragon Satellite OEM-производители и разработчики приложений смогут предлагать собственные уникальные услуги, используя преимущества спутниковой связи. Планируется, что технология будет поддерживать сети 5G (NTN) по мере появления инфраструктуры.

Спутниковая связь на смартфонах быстро наращивает возможности: служба Apple Emergency SOS и служба отслеживания местоположения, которая использует созвездие Globalstar LEO, теперь доступна на моделях iPhone 14 в США, Канаде, Франции, Германии, Ирландии и Великобритании. Bullitt Group опередила Qualcomm на Android, выпустив Bullitt Satellite Connect (BSC) и ударопрочный телефон Cat S75, а также Motorola Defy Satellite Link, устройство Bluetooth, которое добавляет спутниковую связь к любому последнему iPhone или Андроид телефон. BSC использует геостационарные спутники Inmarsat и EchoStar.

Snapdragon X75 — новий 5G модем Qualcomm з підтримкою екстреного супутникового зв’язку і перший, готовий до 5G Advanced

Источники: Qualcomm, GizmoChina, Zdnet, GadgetTendency


Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить