Xiaomi, Oppo, Honor, Vivo, Motorola и Nothing внедрят двухстороннюю спутниковую связь Qualcomm Snapdragon Satellite во второй половине 2023 года

На ежегодной конференции MWC2023 компания Qualcomm официально объявила, что Xiaomi, Oppo, Honor Vivo, Motorola, и Nothing станут первыми производителями, которые будут поддерживать Snapdragon Satellite. Производители пока не предоставили подробностей о том, какие устройства впервые будут поддерживать двухстороннюю спутниковую связь и когда компании их запустят.

Напомним, Qualcomm на выставке CES 2023 продемонстрировала свое спутниковое решение для двустороннего обмена сообщениями. По сравнению с односторонней спутниковой связью, используемой в Huawei Mate 50 и iPhone 14, технология Snapdragon более совершенна и практична.

«Включив Snapdragon Satellite в устройства следующего поколения, наши партнеры смогут предлагать возможности спутникового обмена сообщениями благодаря зрелой и коммерчески доступной глобальной группировке LEO, которая может позволить подписчикам по всему миру общаться на открытом воздухе с поставщиками экстренных служб, а также с семьей и друзьями», – вице-президент Qualcomm по управлению продуктами Франческо Грилли.

Связь Snapdragon Satellite использует спутники сети Iridium. Она будет доступна в будущих модемах RF и нескольких моделях процессоров серий 8 и 4 для смартфонов. В настоящее время эта технология встроена в Snapdragon 8 Gen 2, а настоящие смартфоны с этой функцией дебютируют во второй половине года. Ранние тесты показали, что технология позволяет отправить простое текстовое сообщение в течение 3 секунд.

Согласно официальному пресс-релизу, Snapdragon Satellite предлагает действительно глобальное покрытие от полюса до полюса и может поддерживать двусторонний обмен сообщениями для использования в экстренных случаях, с помощью SMS и других приложения для текстового общения — для различных целей, таких как чрезвычайные ситуации или отдых в удаленных, сельских или морских районах.

Помимо смартфонов, Snapdragon Satellite в дальнейшем можно будет расширить на другие устройства, включая ноутбуки, планшеты, автомобили и IoT. По мере роста экосистемы Snapdragon Satellite OEM-производители и разработчики приложений смогут предлагать собственные уникальные услуги, используя преимущества спутниковой связи. Планируется, что технология будет поддерживать сети 5G (NTN) по мере появления инфраструктуры.

Спутниковая связь на смартфонах быстро наращивает возможности: служба Apple Emergency SOS и служба отслеживания местоположения, которая использует созвездие Globalstar LEO, теперь доступна на моделях iPhone 14 в США, Канаде, Франции, Германии, Ирландии и Великобритании. Bullitt Group опередила Qualcomm на Android, выпустив Bullitt Satellite Connect (BSC) и ударопрочный телефон Cat S75, а также Motorola Defy Satellite Link, устройство Bluetooth, которое добавляет спутниковую связь к любому последнему iPhone или Андроид телефон. BSC использует геостационарные спутники Inmarsat и EchoStar.

Источники: Qualcomm, GizmoChina, Zdnet, GadgetTendency