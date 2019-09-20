Xiaomi показала безрамочный смартфон Mi Mix Alpha с экраном-водопадом. Эффективная площадь дисплея, вероятно, будет больше 100%





Вчера Huawei представила новый флагманский камерофон Huawei Mate 30 Pro, который получил экран, изогнутый по бокам на угол 88 градусов. Ровно на три дня раньше был представлен Vivo Nex 3, оснащенным идентичным экраном сильно загнутыми боковыми частями, именуемый экраном-водопадом. Именно Vivo Nex 3 стал первым смартфоном с экраном-«водопадом», которые, как считают многие наблюдатели, станут новым трендом. Следующим смартфоном, который получит сильно загнутый по бокам экран станет преемник флагманского слайдера Xiaomi Mi Mix 3 — Xiaomi Mi Mix Alpha. В настоящее время Xiaomi опубликовала несколько рекламных изображений грядущей новинки, подтвердив название и наличие такого дисплея с загнутыми боковыми гранями.

В одном из тизеров производитель прямо указывает, что экран Xiaomi Mi Mix Alpha будет занимать 100% лицевой панели. Но не исключено, что Mi Mix Alpha станет рекордсменом среди смартфонов, оснащенных экранами с загнутыми боковыми частями. Еще одно изображение демонстрирует новинку, помещенную на полку рядом с известными научно-фантастическими произведениями. Смартфон развернут к зрителю боком. Как можно увидеть, экран занимает практически всю площадь, из чего логично предположить, что экран у Xiaomi Mi Mix Alpha будет загнут на больший угол, чем у Vivo Nex 3 и Huawei Mate 30 Pro.

Более того, в Weibo представители Xiaomi спрашивают у пользователей «действительно ли 100-процентная эффективная площадь дисплея — предел?». Это вполне можно расценивать как намек на то, что экран Mi Mix Alpha будет иметь эффективную площадь более 100%.

Как это возможно? Если развернуть загнутые части экрана на плоскость, то реальная площадь экрана вполне может превысит площадь проекции корпуса смартфона. Достаточно вспомнить нашу недавнюю заметку об экранах Surround Screen, которые в будущем придут на замену нынешним Waterfall.

Экран Mi Mix Alpha должен поддерживать частоту обновления 90 Гц. Также Mi Mix Alpha должен получить Qualcomm Snapdragon 855+, модем 5G, до 12 ГБ оперативной и до 1 ТБ флэш-памяти, четверную основную камеру с главенствующим сенсором Samsung ISOCELL Bright HMX разрешением 108 Мп, аккумулятор емкостью 4500 мА•ч с поддержкой быстрой 45-ваттной зарядки по проводу и 30-ваттной по воздуху.

Смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha дебютирует вместе с Xiaomi Mi 9 Pro и новой оболочкой MIUI 11 на следующей неделе, 24 сентября, в рамках специального мероприятия. На нем же должны показать новый премиальный телевизор Xiaomi TV Pro разрешением 8K.

Источник: Gizmochina