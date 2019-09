Экраны-водопады вытеснят дисплеи Surround Screen, которые будут обволакивать корпус смартфона

Вчера был представлен смартфон Vivo Nex 3, выделяющийся дисплеем с очень сильно загнутыми боковыми частями, именуемый экраном-«водопадом». Послезавтра состоится анонс серии Huawei Mate 30 и старшая модель линейки Huawei Mate 30 Pro, как известно, получит экран точно такой же конструкции — края загибаются на угол около 90° (недавняя утечка позволила наглядно оценить изгиб). Ожидается, что подобные экраны станут новым трендом и будут активно использоваться многими другими производителями смартфонов. Хорошо зарекомендовавший себя сетевой информатор Ice Universe, который в числе первых сообщил об этих самых экранах-водопадах (Waterfall Screen), сейчас рассказал о том, что будет дальше и к чему все идет.

По словам инсайдера, экраны-водопады — это третий этап эволюции после плоских экранов и изогнутых экранов. Следующим шагом в развитии дизайна моноблочных смартфонов станет экран Super-Curved, который будет заходить не только на боковые, а на заднюю панель. То есть не на 90°, а на все 180°. Отметим, что ранее Ice Universe также упоминал об экранах, загнутых со всех четырех сторон, но на новом изображении такой дизайн отсутствует. Зато есть другой вариант, знаменующий последний этап эволюции (последний на текущий момент). В какой-то момент в будущем выйдут смартфоны, оснащенные экранами Surround Screen, которые будут обволакивать корпус смартфона.

In the Chinese media test, the vivo NEX 3 did not accidentally touch, better than the Samsung curved phone.

