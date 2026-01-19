Xiaomi показала дизайн Redmi Turbo 5 Max и подтвердила большую батарею

Xiaomi готовится к запуску нового смартфона Redmi Turbo 5 Max. Компания ранее подтвердила использование процессора Dimensity 9500s в этой модели и намекала на чрезвычайную емкость батареи. Этот чип обещает уровень производительности, близкий к флагманскому, и именно с ним Xiaomi планирует вывести новинку на рынок. А теперь китайская компания полностью раскрыла дизайн устройства и подтвердила высокую емкость аккумулятора.

Судя по официальным рендерам, задняя панель Redmi Turbo 5 Max почти не отличается от Redmi Turbo 4 Pro (с процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4) по общей стилистике. Основная камера имеет разрешение 50 Мп — вероятно, это тот же модуль с диафрагмой f/1.5, что используется в Turbo 4 Pro. Ему компанию составит второй модуль, который, вероятнее всего, выполняет роль ультраширокоугольной камеры.

Фронтальная часть смартфона получила дисплей с тонкими рамками со всех четырех сторон. Как и в недавних премиальных моделях Xiaomi, рамки имеют одинаковую толщину по периметру. Фронтальную камеру разместили в круглом отверстии по центру верхней части экрана.

Кроме дизайна, Xiaomi подтвердила одну из ключевых характеристик Turbo 5 Max. Согласно тизерам, смартфон оснащен аккумулятором емкостью 9000 мА-ч, что является существенным шагом вперед по сравнению с Turbo 4 Pro (7550 мА-ч). Компания отмечает, что благодаря энергоэффективности нового процессора и дополнительным оптимизациям автономность будет на уровне смартфонов с батареями на 10000 мА-ч. В любом случае именно эта модель имеет самый большой аккумулятор среди всех смартфонов в портфолио Xiaomi.

Точную дату презентации Redmi Turbo 5 Max пока не назвали, но запуск в Китае ожидается в ближайшее время. На глобальном рынке смартфон, предположительно, появится под названием Poco X8 Pro Max.

Источник: notebookcheck