Новости Устройства 19.01.2026 comment views icon

Xiaomi показала дизайн Redmi Turbo 5 Max и подтвердила большую батарею

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Xiaomi показала дизайн Redmi Turbo 5 Max і підтвердила велику батарею

Xiaomi готовится к запуску нового смартфона Redmi Turbo 5 Max. Компания ранее подтвердила использование процессора Dimensity 9500s в этой модели и намекала на чрезвычайную емкость батареи. Этот чип обещает уровень производительности, близкий к флагманскому, и именно с ним Xiaomi планирует вывести новинку на рынок. А теперь китайская компания полностью раскрыла дизайн устройства и подтвердила высокую емкость аккумулятора.

Судя по официальным рендерам, задняя панель Redmi Turbo 5 Max почти не отличается от Redmi Turbo 4 Pro (с процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4) по общей стилистике. Основная камера имеет разрешение 50 Мп — вероятно, это тот же модуль с диафрагмой f/1.5, что используется в Turbo 4 Pro. Ему компанию составит второй модуль, который, вероятнее всего, выполняет роль ультраширокоугольной камеры.

Фронтальная часть смартфона получила дисплей с тонкими рамками со всех четырех сторон. Как и в недавних премиальных моделях Xiaomi, рамки имеют одинаковую толщину по периметру. Фронтальную камеру разместили в круглом отверстии по центру верхней части экрана.

Кроме дизайна, Xiaomi подтвердила одну из ключевых характеристик Turbo 5 Max. Согласно тизерам, смартфон оснащен аккумулятором емкостью 9000 мА-ч, что является существенным шагом вперед по сравнению с Turbo 4 Pro (7550 мА-ч). Компания отмечает, что благодаря энергоэффективности нового процессора и дополнительным оптимизациям автономность будет на уровне смартфонов с батареями на 10000 мА-ч. В любом случае именно эта модель имеет самый большой аккумулятор среди всех смартфонов в портфолио Xiaomi.

Точную дату презентации Redmi Turbo 5 Max пока не назвали, но запуск в Китае ожидается в ближайшее время. На глобальном рынке смартфон, предположительно, появится под названием Poco X8 Pro Max.

Источник: notebookcheck

Популярные новости

arrow left
arrow right
Apple ввела штрафы для ритейлеров из Индии, которые поставляют iPhone по "серым" каналам в рф
Результаты тестов пяти новых процессоров Intel — от Core Ultra 5 332 до Ultra X7 358H
Samsung Galaxy S26 Ultra: новые странные цвета и цена как у предшественников
Не баг, а фича: Apple намеренно удалила ночной режим в iPhone 17 Pro
Samsung представила Galaxy TriFold — свой первый трехскладной смартфон
5 самых больших "неявок" CES 2026: NVIDIA RTX 50 Super и другие несбывшиеся ожидания
В Корее запретили продавать новые смартфоны без процедуры распознавания лица
Android добавит функцию "Причина звонка" для маркировки важных вызовов
Сказочная удача: американец приобрел ПК с NVIDIA RTX 4070 Ti Super, 64 ГБ DDR5 и Core i9-14900KF за $600
Первый Samsung Galaxy TriFold уже сломался в месте сгибания
Процессоры AMD Zen 6 Medusa Point замечены в транспортной декларации — известен состав ядер и TDP
Прогресс наоборот: NVIDIA "посмотрит" на возрождение старых видеокарт, AMD "активно работает" над возвращением Zen 3
Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses в Украине: умные очки со звуком от 9999 грн
Intel раскрыла Wildcat Lake: архитектура процессоров Core Ultra 300 до 6 ядер
Арестованы производители поддельных телефонов Samsung — изъяты сотни фальшивок
Что известно об Apple iPhone 18: размеры дисплеев, Face ID под экраном и новый график презентаций
Xiaomi 17 Ultra: первые фото без чехла, модуль и программа камеры, релиз уже на этой неделе
Складной Apple iPhone Fold получит странную форму — рендер и чертежи
Clicks Communicator: только уведомления, физическая клавиатура, microSD, 3,5 мм и ничего лишнего
Asus замораживает Zenfone и ROG Phone — в 2026 году компания не выпустит ни одного смартфона
OnePlus Turbo 6 и 6V получили батареи на 9000 мА-ч в тонком корпусе и зарядку 80 Вт
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить