Илон Маск в активном поиске: миллиардер не уволится с должности CEO Twitter пока не найдет «достойного преемника»

Владелец и генеральный директор Twitter Илон Маск ищет человека, который сможет занять пост руководителя соцсети. Однако не находит, потому и не спешит увольняться — что пообещал ранее.

Маск, который приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов в октябре, заявлял, что его должность генерального директора будет временной. В суде в ноябре миллиардер сказал:

Однако в воскресенье он написал в Twitter, что «преемника нет».

The question is not finding a CEO, the question is finding a CEO who can keep Twitter alive

