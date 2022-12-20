Илон Маск в активном поиске: миллиардер не уволится с должности CEO Twitter пока не найдет «достойного преемника»

Владелец и генеральный директор Twitter Илон Маск ищет человека, который сможет занять пост руководителя соцсети. Однако не находит, потому и не спешит увольняться — что пообещал ранее.

Маск, который приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов в октябре, заявлял, что его должность генерального директора будет временной. В суде в ноябре миллиардер сказал:

«Я планирую сократить свое время в Twitter и со временем найти кого-то другого, кто бы руководил компанией».

Однако в воскресенье он написал в Twitter, что «преемника нет».

«Вопрос заключается не в том, чтобы найти генерального директора, а в том, чтобы найти генерального директора, который сможет поддерживать Twitter», — написал Маск.

The question is not finding a CEO, the question is finding a CEO who can keep Twitter alive — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

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Миллиардер опубликовал в воскресенье опрос, в котором спрашивал пользователей Twitter, стоит ли ему покинуть пост CEO компании, и большинство из 17 миллионов респондентов проголосовали за то, чтобы Маск уволился.

В воскресенье он заявил, что будет соблюдать результаты опроса. Однако впоследствии Илон начал ссылаться на участие ботов в голосовании и намекнул, что в дальнейших опросах, возможно, будут участвовать только «избранные» — владельцы многострадальной подписки Twitter Blue.

Источники CNBC сообщили, что поиски нового генерального директора продолжаются и начались еще до проведения опроса в Twitter.

Маск недостаточно успешно управлял компанией после приобретения: массовые сокращения персонала, ошибочные обновления, не очень понятные блокировки/разблокировки аккаунтов и отток рекламодателей с платформы. Однако сам Илон отмечает, что со времени, когда он завладел соцсетью, использование Twitter достигло своего исторического максимума.

Неудачное управление Twitter вызывает обеспокоенность касаемо других его предприятий. В этом году Маск продал акции Tesla на миллиарды долларов, чтобы профинансировать поглощение соцсети, а также привлек к работе в компании инженеров, адвокатов и руководителей из Tesla, SpaceX и Boring Co.

В понедельник сенатор Элизабет Уоррен, штат Массачусетс, написала главе правления Tesla Робину Денхольму, выражая обеспокоенность тем, что Маск и правление могли нарушить юридические обязательства перед акционерами Tesla. Элизабет, в прошлом спорившая с Маском по поводу «налога на богатство», просит правление ответить на конкретные вопросы о незаконном присвоении ресурсов Tesla и конфликте интересов в результате покупки Маском Twitter.

В Twitter в понедельник вечером Маск написал, что «Соединенные Штаты точно пострадали» от того, что Уоррен стала сенатором.

The United States has definitely been harmed by having her as a senator lol — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2022

Ранее в этом месяце администратор NASA Билл Нельсон спросил президента и главного операционного директора SpaceX Гвинн Шотвелл, может ли «изрядное внимание» Маска для Twitter повлиять на сотрудничество с космическим агентством. Нельсона заверили, что нет.