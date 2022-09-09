YouTube запустил отдельный видеоплеер без рекламы и рекомендаций — сугубо для образовательных проектов

YouTube представил несколько новых функций для авторов и организаций, которые используют платформу для распространения образовательного контента. Среди них — встроенный видеопроигрыватель для образовательных проектов, его ключевой особенностью является полное отсутствие какой-либо рекламы, а также внешних ссылок и рекомендаций, которые отвлекают от обучения.

Алгоритмы, отвечающие за рекомендации YouTube, это отдельная болезненная тема, особенно для украинцев. Работают они, мягко говоря, нехорошо — и время от времени случаются разные курьезы и скандалы из-за неэффективной политики в части борьбы с деструктивным контентом и дезинформацией. Да, разработчики YouTube прилагают немалые усилия, чтобы улучшить рекомендации, однако пока алгоритмы очень часто не справляются.

Возвращаясь к новости, специальный проигрыватель YouTube без рекламы и рекомендаций станет доступным для выбранных партнеров, в частности образовательных технологических компаний. В официальном блоге упоминаются EDpuzzle, Google Classroom, Purdue University и Purdue Global.

YouTube также анонсировал новые инструменты монетизации для авторов, создающих обучающий контент на платформе. Начиная со следующего года отдельные авторы смогут создавать бесплатные или платные «курсы» со списками воспроизведения. Если зритель приобретет курс, он сможет просматривать контент без рекламы и воспроизводить видео в фоновом режиме. Сначала в бета-версии такие видеокурсы появятся в США и Южной Корее.

Еще одна новая возможность – функция викторины, которая станет частью вкладки «Сообщество» на канале с образовательным контентом. Ее бета-тестирование начнется в ближайшие месяцы, а запуск функции запланирован на 2023 год.

За последние несколько лет YouTube запустил ряд инициатив и функций в рамках развития образовательной составляющей платформы, например, образовательные плейлисты Learning Playlists и фонд в размере $20 млн для авторов, создающих образовательные видео и списки воспроизведения без рекомендаций на такие темы, как математика, наука и музыка.