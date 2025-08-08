Исключение для Apple: Трамп анонсировал 100% пошлину на ввоз чипов

Президент Дональд Трамп объявил о введении 100% пошлины на импорт полупроводников. Это не касается компаний, как Apple, которые производят продукцию в США или обязались это делать.

Как сообщает Reuters, введение пошлины связано с усилиями Трампа по возвращению производства электроники в Соединенные Штаты. Заявление было сделано одновременно с объявлением Apple о дополнительных инвестициях в «домашнее» производство в размере $100 млрд. Президент подтвердил журналистам в Овальном кабинете, что пошлина не будет взиматься с компаний, которые имеют или обязались создать производство в США. Однако он предостерег, что компании не должны пытаться избежать обязательств.

Представители других стран прокомментировали введение пошлины. Главный торговый представитель Южной Кореи сообщил, что Samsung Electronics и SK Hynix получат исключение из тарифа, а его страна будет иметь самые выгодные пошлины на полупроводники согласно торговому соглашению между Вашингтоном и Сеулом.

Однако президент Philippine semiconductor industry Дэн Лачика заявил, что пошлины будут разрушительными для Филиппин. Министр торговли Малайзии, которая является крупным мировым игроком на рынках тестирования и упаковки чипов, предупредил парламент, что страна «рискует потерять большой рынок в Соединенных Штатах, если ее продукция станет менее конкурентоспособной в результате введения этих тарифов».

Министр Национального совета развития Тайваня Лю Чин-чин заявил журналистам, что тайваньские компании строят заводы в США или покупают существующее производство, а также сотрудничают с американскими производителями микросхем для противодействия потенциальным тарифам на микросхемы. Тайваньский контрактный производитель микросхем TSMC, вероятно, обойдет новую пошлину,поскольку имеет заводы в США. Соответственно, его ключевые клиенты, как NVIDIA, вряд ли столкнутся с повышением платы из-за пошлин.

Аналитики прогнозируют, что преодолеть новый тариф из-за открытия недешевого производства в США смогут только крупнейшие компании. В то же время из-за больших инвестиций полупроводниковая отрасль страны может быть существенно освобождена от налогообложения. Китайские компании, как SMIC или Huawei, вряд ли получат исключение. Также новая пошлина будет применяться вместе с уже наложенными на Китай тарифами.