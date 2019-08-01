За первые сутки было продано более 300 тыс. смартфонов Honor 9X

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Как сообщалось ранее, новый смартфон Honor 9X оказался очень популярным, первая партия в 100 тыс. экземпляров разошлась буквально за 2 минуты. Затем интенсивность заказов снизилась, но всё равно, за первые сутки продаж новинка была продана в количестве более 300 тыс. единиц. Новинка доступна для заказа во всех крупных онлайн-магазинах в Китае.

В своё время смартфон Honor 8X установил несколько рекордов продаж для данного китайского бренда. Например, для реализации 10 млн экземпляров этой модели потребовалось 173 дня. Для сравнения, модели Honor 7X для достижения такого же результата потребовалось более 200 дней. А для продажи первых 100 тыс. смартфонов Honor 8X потребовалось около 4 минут. Учитывая, что смартфону Honor 9X для достижения объёма продаж в 100 тыс. единиц потребовалось в 2 раза меньше времени, можно предположить, что данная новинка сможет побить и другие рекорды продаж.

Напомним, смартфон Honor 9X и его модификация Pro оснащены дисплеем диагональю 6,59 дюйма с разрешением Full HD+ 2340х1080 точек без выреза в верхней части. Аппарат содержит 8-ядерный процессор Kirin 810. Объём оперативной памяти для модели Honor 9X может составлять 4 или 6 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища – 64 или 128 ГБ. Версия Honor 9X Pro несёт на борту 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной флэш-памяти. К тому же, в данном случае применяется более производительная память UFS 2.1.

На задней панели смартфона Honor 9X расположена двойная камера. Она включает основной 48-мегапиксельный сенсор и дополнительный сенсор для определения глубины сцены с разрешением 2 Мп. Версия Pro содержит дополнительный 8-мегапиксельный сенсор с широкоугольным объективом. Фронтальная 16-мегапиксельная камера разместилась в выдвижном модуле.

Ёмкость батареи составляет 4000 мАч. Для её подзарядки служит разъём USB Type-C. Есть 3.5-миллиметровый звуковой разъём для подключения наушников. Сканер отпечатков пальцев размещён на боковой грани. Размеры составляют 163,1х77,2х8,8 мм при массе 206 г. В качестве операционной системы используется версия Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой EMUI 9.1.

В зависимости от модели и конфигурации памяти, цена смартфона Honor 9X начинается с отметки $205.

Honor 9X :

4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти — 1399 юаней (~$205);

6 ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти — 1599 юаней (~$230);

6 ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти — 1899 юаней (~$275);

Цветовые варианты: Phantom Blue, Phantom Red и Magic Night Black.

Honor 9X Pro :

8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти — 2199 юаней (~$320);

8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти — 2399 юаней (~$350);

Цветовые варианты: Phantom Purple и Magic Night Black.

Источник: gsmarena