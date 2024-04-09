«Забери меня на Луну» — украинский трейлер сатирической комедии о космической гонке 1960-х со Скарлетт Йоханссон и Ченнингом Татумом

События фильма разворачиваются на фоне исторической посадки космического корабля «Апполон-11» на Луну.

«Когда имидж NASA почти потерпел крах, талантливый маркетолог Келли Джонс начинает беспрецедентную промокампанию, чтобы исправить ситуацию. Этим она изрядно усложняет работу над высадкой всей команде NASA. Однако когда Белый Дом решает, что миссия слишком важна, чтобы ее провалить, Келли поручают снять фальшивое приземление как запасной вариант. Бескомпромиссная борьба за первенство начинается», — говорится в официальном синопсисе.

Главные роли в комедии сыграли Скарлетт Йоханссон («Мстители», «Люси», «Черная Вдова») и Ченнинг Татум («Мачо и ботан», «Супер Майк»). Дополняют актерский состав Вуди Харрельсон, Джим Раш, Рэй Романо, Анна Гарсия, Дональд Элиз Уоткинс, Ноа Роббинс, Колин Вуделл, Ник Дилленбург, Кристиан Зубер.

Режиссером выступил Грег Берланти, который ранее работал шоураннером, сценаристом и продюсером таких сериалов, как «Стрела», «Флэш», «Бортпроводница» и «Ривердейл», а также снял фильмы «С любовью, Саймон» и «Клуб разбитых сердец». Сценарий написала Роуз Гилрой.

Фильм ««Забери меня на Луну»» выйдет в Украине 11 июля.

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