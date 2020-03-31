Замечен новый геймерский ноутбук MSI Stealth GS66 с Core i9-10980HK и GeForce RTX 2080 Super Max-Q — «всего» 4400 евро





Мы уже знаем, чем ответит Intel на 7-нм APU AMD Ryzen 4000-й серии, которые вышли очень удачными — послезавтра, 2 апреля, дебютирует новая линейка 45-ваттных процессоров Core 10-го поколения во главе с восьмиядерным Core i9-10980HK с максимальной частотой 5,3 ГГц и поддержкой Hyper-Threading, а 15 апреля в продаже должны появиться соответствущие игровые ноутбуки (кроме Comet Lake-H в них будут «новые» видеокарты GeForce RTX Super). И вот сейчас в предложениях ряда зарубежных продавцов был замечен один из готовящихся ноутбуков — MSI Stealth GS66.

В топовой конфигурации этот ноутбук предложит новый флагманский CPU Intel Core i9-10980HK (8/16, 2,4-5,3 ГГц) и дискретную видеркарту NVIDIA GeForce RTX 2080 Super в конфигурации Max-Q. Здесь же 15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920х1080 пикселей и частотой обновления 300 Гц, 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2666, NVMe-накопитель объемом 2 ТБ, беспроводной адаптер Killer Wi-Fi 6 AX1650 и аккумулятор емкостью 99 Вт·ч. Цена вопроса — «всего» 4400 евро. Справедливости ради, будут и более доступные конфигурации — от 2700 евро за Core i7-10750H, RTX 2070 Max-Q и дисплей с кадровой частотой 240 Гц. Более подробные характеристики разных конфигураций приведены в таблице ниже:

В продаже MSI Stealth GS66 ожидается в мае. Нам еще предстоит дождаться выхода полноценных обзоров на зарубежных сайтах, чтобы окончательно понять, что из себя представляют процессоры Comet Lake-H. Но, в принципе, уже сейчас понятно, сколько будут стоить флагманские игровые ноутбуки на их основе. Для сравнения, за ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14 с флагманским чипом Ryzen 9 4900HS (8 ядер/16 потоков, 3,0/4,3 ГГц) и видеокартой RTX 2060 (Max-Q) просят $1450.

Источник: Videocardz