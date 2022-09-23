Заработать на iPhone 14 Pro — сколько дней нужно работать в Украине и других странах на новый смартфон Apple [Инфографика Picodi]

Сегодня в Украине стартуют официальные продажи iPhone 14 — цены начинаются с 41 499₴, и уже по традиции Picodi аккурат к этому событию подготовили ежегодный насмешливый «Индекс iPhone» (стоимость смартфона, выраженная в рабочих днях) — в новом исследовании авторы сравнили стоимость iPhone 14 Pro на 128 ГБ со средней зарплатой в 47 странах мира и подсчитали, сколько нужно работать гражданам этих стран, чтобы позволить себе новый телефон Apple.

Кратко об индексе и методологии его вычисления

Индекс iPhone — ежегодный рейтинг соотношения стоимости iPhone к средней зарплате, который составляют аналитики Picodi с 2018 года. В своих расчетах они используют открытые статистические данные о размере средней заработной платы и отталкиваются от того, что в месяце в среднем 21 рабочий день. Методика Picodi не учитывает дифференциацию и все прочее. Но, как уже неоднократно отмечалось, здесь следует понимать, что такие исследования проводятся просто ради забавы, и они прежде всего призваны поднимать настроение.

Итак, собственно, сколько?

Если в прошлом году базовый iPhone 13 Pro на 128 ГБ в самом начале стоил 37 499₴, то iPhone 14 Pro с тем же объемом памяти предлагается за 52 499₴. Да, война, инфляция и девальвация гривны сделали свое дело, поскольку в США новые смартфоны Apple не подорожали ни на цент по сравнению с линейкой iPhone 13. В США стоимость iPhone 14 Pro на 128 ГБ составляет $999, и следует помнить, что это «чистая» цена актуальна только для четырех штатов, где налог с продаж составляет 0%.

Согласно последним данным Госстата, среднемесячная заработная плата в Украине составляет 13 957₴ (11 236₴ на руки). Выходит, чтобы собрать деньги на iPhone 14 Pro, среднестатистический украинец должен работать 98,1 дня (при условии, что откладывает все заработанные деньги). По сравнению с прошлогодним индексом, результат Украины количество дней увеличилось на 28,2 дня.

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Так выглядел Индекс iPhone в Украине в течение 5 лет.

Бессменным лидером рейтинга остается Швейцария — швейцарцы могут заработать на iPhone 14 Pro за 4,6 дня (в прошлом году было 4,4 дня). Далее следуют Австралия, ОАЭ и Люксембург – 6,1, 6,5 и 7,1 дня соответственно.

Среди попавших в рейтинг стран наихудший результат показал Таджикистан, где iPhone соответствует 179,5 трудодням. Второе и третье место с конца занимают Турция и Кыргызстан с результатами 146,7 и 136,3 соответственно.