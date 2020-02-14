Sony ищет возможности снижения цены консоли PlayStation 5





Как сообщает Bloomberg, компания Sony изо всех сил пытается снизить стоимость своей будущей игровой консоли PlayStation 5. Дело в том, что из-за дефицита компонентов рекомендованная розничная цена этого устройства может оказаться выше, чем у нынешней модели PS4.

На текущий момент стоимость материалов, необходимых для изготовления новой консоли PlayStation 5, составляет $450. Для сравнения, у модели PlayStation 4, поступившей в продажу в 2013 году по рекомендованной розничной цене $399, этот показатель составлял $381. И если Sony не захочет продавать новую консоль себе в убыток, то её цена окажется заметно выше, чем у предшественника. На текущий момент цена модели PS4 Pro составляет $399, а во время распродаж её можно приобрести и вовсе за $299.

Sony уже подтвердила, что PS5 будет использовать твердотельный накопитель, который является более дорогим по сравнению с HDD и стоимость которого часто колеблется из-за ситуации в цепочке поставок. Таким образом, стоимость и ёмкость накопителя окажет заметное влияние на итоговую цену консоли. Также удорожание новинки могут вызвать GPU AMD следующего поколения с аппаратной поддержкой трассировки лучей и увеличенный объём оперативной памяти.

В сообщении Bloomberg также говорится, что Sony работает над новой гарнитурой виртуальной реальности PlayStation VR, выпуск которой планируется уже после презентации PS5.

Источник: The Verge