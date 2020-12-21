Zen2/Zen3+, iGPU Vega и Navi2. Планы AMD по выпуску мобильных процессоров на 2021–2022 годы





Известный технический энтузиаст под ником_rogame, хорошо себя зарекомендовавший по прошлым утечкам, предоставил новые подробности о предстоящих APU AMD для мобильных ПК. Новые детали заполняют имеющиеся пробелы в планах «красных» по выпуску мобильных процессоров на следующие два года.

Итак, в начале 2021 года дебютирует семейство Ryzen 5000, которое будет включать три подсемейства 7-нм мобильных APU: Cezanne-U, Cezanne-H и Lucienne-U. Судя по недавней утечке, AMD готовит как минимум четыре высокопроизводительных чипа семейства Cezanne-H, а также по три энергоэффективных в рамках серий Cezanne-U и Lucienne-U. Чипы Cezanne перейдут на актуальную архитектуру Zen 3, знакомую по настольным CPU Ryzen 5000 (Vermeer), а Lucienne останутся на Zen2, использующейся в нынешних чипах Ryzen 4000 (Renoir). Графическая подсистема во всех трех линейках будет представлена улучшенным видеоядром Radeon Vega.

Кроме Cezanne-U, Cezanne-H и Lucienne-U в планах AMD на 2021 год также значатся 9-ваттные процессоры Van Gogh. Они получат x86-ядра Zen 2, использующиеся в нынешних поколениях процессоров компании, и актуальную графику Navi 2 на архитектуре RDNA 2 (то есть, связка архитектур та же, что у заказных чипов для следующего поколения консолей PlayStation 5 и Xbox Series X) и встроенный контроллер LPDDR5. Мобильные APU Pollock с архитектурой Zen и TDP 4,5 Вт тоже запланированы к выходу на 2021 год.

В 2022 году на смену Cezanne-H|U придут 6-нм модели Rembrandt-H|U, которые будут сочетать x86-ядра Zen 3+, встроенную графику Navi2 и контроллер оперативной памяти LPDDR5/DDR5. Энергоэффективные чипы Van Gogh получат преемников в лице чипов с кодовым названием Dragon Crest. Судя по всему, Dragon Crest будут представлять собой слегка разогнанные Van Gogh. В то же время 4,5-ваттные APU Pollock останутся в модельном ряде вплоть до конца 2022-го.

Одновременно энтузиасты узнали о грядущем расширении настольной линейки Ryzen 5000 — на подходе 65-ваттные CPU Ryzen 9 5900 (12\24) и Ryzen 7 5800 (8/16), которые по крайней мере первое время будут ограничены OEM-каналом, а также APU Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 5600G со встроенным графическим ядром Vega, как у нынешних APU Renoir.

Официальный анонс APU Ryzen 5000-й серии, новых видеокарт Radeon RX 6000, а также прочих новинок AMD ожидается на грядущем онлайн-мероприятии AMD, запланированном на 12 января 2021 году.