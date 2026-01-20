Zephyr готовит компактную NVIDIA RTX 4070 Ti Super с одним кулером и массивным медным радиатором

Производитель Zephyr рассказал о разработке концепции мини-ПК Sakura Blowing Snow X, который базируется на компактной NVIDIA RTX 4070 Ti Super, работающей на полной мощности.

Как передаёт VideoCardz, идея заключается в том, чтобы дать пользователям мощную видеокарту в компактном корпусе, и возможность выбрать уровень шума готового устройства. На данный момент не существует RTX 4070 Ti Super с одним вентилятором, по крайней мере с воздушным охлаждением. Компания заявляет, что разработка близка к завершению, и кулер уже прошел испытания в камере с постоянной температурой 35°C. В таком режиме видеокарта может работать на 285 Вт, что соответствует стандартному потреблению.

Чтобы достичь цели, Zephyr протестировала два варианта скорости вращения вентилятора, 3000 об/мин и 3800 об/мин, для трех вариантов радиаторов. Полностью медный модуль показал лучшие результаты, но он также будет стоить дороже всего. Алюминий с покрытием «под графен» имел привлекательный вид, но результаты были близкими к стандартному алюминиевому радиатору.

Медь (3800 об/мин): 62,5°C

Графеновое покрытие (3800 об/мин): 65,3°C

Алюминий (3800 об/мин): 65,4°C

Медь (3000 об/мин): 69,7°C

Графеновое покрытие (3000 об/мин): 70,9°C

Алюминий (3000 об/мин): 71,7°C

Воздушный поток, который создавал вентилятор 3800 об/мин проталкивал больше воздуха и лучше снижал температуру, но шум увеличился. 3000 об/мин соответствовали шуму имеющихся видеокарт Zephyr Sakura, но можно увидеть, что температура возросла на несколько градусов. Сейчас производитель проводит опрос, чтобы решить, какой из этих систем оснастить видеокарту. Ранее Zephyr выпускала мини-ПК только с видеокартами до 200 Вт, поэтому это новая задача для нее.