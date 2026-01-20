Новости Устройства 20.01.2026 comment views icon

Zephyr готовит компактную NVIDIA RTX 4070 Ti Super с одним кулером и массивным медным радиатором

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Zephyr готує ультракомпактну NVIDIA RTX 4070 Ti Super з одним кулером та масивним мідним радіатором

Производитель Zephyr рассказал о разработке концепции мини-ПК Sakura Blowing Snow X, который базируется на компактной NVIDIA RTX 4070 Ti Super, работающей на полной мощности.

Как передаёт VideoCardz, идея заключается в том, чтобы дать пользователям мощную видеокарту в компактном корпусе, и возможность выбрать уровень шума готового устройства. На данный момент не существует RTX 4070 Ti Super с одним вентилятором, по крайней мере с воздушным охлаждением. Компания заявляет, что разработка близка к завершению, и кулер уже прошел испытания в камере с постоянной температурой 35°C. В таком режиме видеокарта может работать на 285 Вт, что соответствует стандартному потреблению.

Zephyr готує ультракомпактну NVIDIA RTX 4070 Ti Super з одним кулером та масивним мідним радіатором

Чтобы достичь цели, Zephyr протестировала два варианта скорости вращения вентилятора, 3000 об/мин и 3800 об/мин, для трех вариантов радиаторов. Полностью медный модуль показал лучшие результаты, но он также будет стоить дороже всего. Алюминий с покрытием «под графен» имел привлекательный вид, но результаты были близкими к стандартному алюминиевому радиатору.

  • Медь (3800 об/мин): 62,5°C
  • Графеновое покрытие (3800 об/мин): 65,3°C
  • Алюминий (3800 об/мин): 65,4°C
  • Медь (3000 об/мин): 69,7°C
  • Графеновое покрытие (3000 об/мин): 70,9°C
  • Алюминий (3000 об/мин): 71,7°C

Zephyr готує ультракомпактну NVIDIA RTX 4070 Ti Super з одним кулером та масивним мідним радіатором

Воздушный поток, который создавал вентилятор 3800 об/мин проталкивал больше воздуха и лучше снижал температуру, но шум увеличился. 3000 об/мин соответствовали шуму имеющихся видеокарт Zephyr Sakura, но можно увидеть, что температура возросла на несколько градусов. Сейчас производитель проводит опрос, чтобы решить, какой из этих систем оснастить видеокарту. Ранее Zephyr выпускала мини-ПК только с видеокартами до 200 Вт, поэтому это новая задача для нее.

Популярные новости

arrow left
arrow right
"1600-ваттная" видеокарта потребляет только 1000 Вт: MSI RTX 5090 Lightning представлена официально
NVIDIA "пожирает" LPDDR5X: в 2026 году ожидается двойное подорожание памяти, пострадают и бюджетные смартфоны
Видео демонстрации NVIDIA DLSS 4.5 Dynamic MFR с CES 2026, — Wccftech
Китайская CXMT представила собственные DDR5 и LPDDR5X во времена дефицита памяти
"Золотая" DDR5: воры начали похищать оперативную память на фоне подорожания
Руководители Apple заселяются в отели рядом с заводами Samsung, чтобы "забронировать" оперативную память
ИИ против геймеров: AMD и NVIDIA сократят производство недорогих видеокарт, Asus "урежет" конфигурации памяти
ASUS приостановила поставки RTX 5090 за $4000 из-за "проблемы качества"
NVIDIA RTX 5090 подорожает до $5000 в 2026 году, — инсайдеры
Получил две коробки Samsung 9100 PRO стоимостью $6000 вместо двух SSD — разрешили оставить себе
На российском дроне "Молния-2Р" нашли лицензионную Windows 11 и Starlink, — ГУР МО
Samsung сворачивает производство SATA-SSD: эксперты прогнозируют ценовое "давление" на накопители в следующие 18 месяцев
Геймеры требуют возвращения AMD Ryzen 7 5800X3D: платформа AM4 снова привлекательна, но иногда чип стоит как 9800X3D
MSI анонсировала RTX 5090 Lightning с дисплеем и питанием 1600 Вт от двух разъемов — видеокарту уже разогнали
Криво это норма: ASUS говорит, что неровный разъем ROG Matrix RTX 5090 является частью дизайна
Китай наступает: Thunderobot представила первый игровой ПК с процессором Hygon C86-4G и видеокартой NVIDIA
Samsung DDR5 подорожала в Корее в три раза за три месяца, на Тайване продают ОЗУ только вместе с материнскими платами
Новое подорожание: блоки питания и кулеры вырастут в цене до 10%
Видеокарту 20 века 3dfx Voodoo2 запустили на ПК с Windows 11 и Ryzen 9 9900X
Нашли выход: поставщик предлагает ПК без оперативной памяти во время кризиса
Radeon RX 9070 XT возглавила топ продаж известного ритейлера, видеокарты AMD перевесили NVIDIA
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить