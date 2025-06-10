Звезда «Мстителей» не подозревал, что будет играть в фильме Marvel — рассказали только на площадке

Пристрастие Marvel к скрытности однажды дошло до того, что знаковый антагонист «Мстителей» вообще не знал, что снимается в фильме до дня Х.

Киностудия Marvel доходит до абсурда, чтобы засекречивать собственные проекты. Компании удавалось держать в неведении даже актеров, пока те не прибудут на съемочную площадку. Так произошло с актером, который заменил Красного Черепа в фильмах «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал» — Россом Марквандом.

«Я даже не знал, в каком фильме буду работать. Они ничего не сказали. Мне просто сообщили, что это будет задание на подбор голоса — возможно, для персонажа, которого раньше играл Хьюго Уивинг. Но даже его имя не озвучили», — рассказал актер.

Он узнал над чем на самом деле работает по факту, и «едва не потерял сознание» от этой новости.

«Только когда я прибыл на съемочную площадку, меня заставили побриться и нанести [точки захвата движения]. Я оглянулся — около 150 человек ждут меня. Думаю: «Это точно не обычная работа по озвучиванию. Что здесь происходит?» Тогда гример наклонился и спросил: «Ты знаешь, над чем работаешь? Это новый фильм о Мстителях». А я такой: «О, Боже.» Я чуть не потерял сознание», — вспоминает Росс.

В результате зрители увидели, как лидеры ГИДРЫ Красный Череп появился в «Войне бесконечности» как страж Камня Души на планете Вормир. Он был в сценах с Таносом и Гаморой, а также с Черной Вдовой и Соколиным Глазом в следующем фильме. Маркванд попал в такую запутанную ситуацию из-за того, что в 2012 году Хьюго Уивинг отказался от роли. Именно поэтому Росса пригласили воссоздать голос, но он вжился в образ полностью.

Сейчас аналогичную схему со скрытностью Marvel повторяет с фильмом «Мстители: Судный день». Кинокомпания приступила к съемкам без готового сценария и актерского состава — возможно поэтому Локи «забыли» сказать, чтобы он готовился к работе. Он увидел свое имя в «совершенно посредственном» 5-часовом тизере. Помимо Локи и главного злодея фильма Доктора Дума в исполнении Роберта Дауни-младшего известно о появлении по меньшей мере 30 персонажей — нова Фантастическая четверка «Фантастическая четверка», «Громовержцы» и некоторые из Людей Икс.

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Источник: Games Radar