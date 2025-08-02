Найцікавіші нові фільми серпня 2025 року

Серпень — місяць контрастів. Глядачів чекає нова зустріч з жахливим графом Дракулою, але крізь призму історії кохання. Постапокаліптика з промовистою назвою «Кінець», однак з домішками мюзиклу. Втеча в Едем, котра перетвориться на справжнє пекло. Подвиги чергового, куди ж без супергероїки, месника, але токсичного. Серед двох десятків запропонованих серпневим репертуаром стрічок обирайте те, що цікаве саме вам. І наша традиційна стаття вже готова у цьому допомогти.

«Пограбування» / The Pickup

Жанр: комедійний бойовик про пограбування

Дата прем’єри: 6 серпня

Реліз: Prime Video

Звичайне перевезення готівки перетворюється на смертельну гонитву, коли двоє водіїв броньованої вантажівки, що постійно конфліктують, потрапляють у засідку безжальних злочинців з планами, які виходять за межі звичайного пограбування

В останні роки Едді Мерфі міцно оселився на стримінгу, зокрема на Netflix («Ваші і наші», «Поліцейський із Беверлі-Гіллз: Аксель Ф») та Prime Video («Поїздка до Америки 2», «Карамельна вулиця»), і, схоже, почувається там більш ніж комфортно. Цього разу компанію на знімальному майданчику йому склали Піт Девідсон, Кеке Вільямс та Єва Лонгорія.

«Граф Дракула: Історія кохання» / Dracula: A Love Tale

Жанр: готичний фільм жахів, мелодрама

Дата прем’єри: 7 серпня

Реліз: кінотеатри

Офіційний синопсис звучить так: «Епічна історія кохання Графа Дракули, який зрікся Бога через втрату коханої дружини та приречений на вічне потворне життя. Подорожуючи крізь віки, сумнозвісний кривавий граф кидає виклик долі та смерті, у пошуках втраченої любові».

Цього року фільми про вампірське поріддя поки не розчаровували. «Грішники» Раяна Куґлера справедливо отримали загальне визнання глядачів та критиків, тим самим відзначився і «Носферату» Роберта Еґґерса. Останній, скажімо так, був неофіційно дотичний до «Дракули» Брема Стокера, тепер от до безсмертної класики ірландського письменника вирішив звернутися і Люк Бессон. Головна роль у його екранізації дісталася Калебу Лендрі Джонсу, з яким творець культових «Леона» і «П’ятого елемента» буде працювати не вперше після торішнього «Догмена».

«Зброя» / Weapons

Жанр: детективний фільм жахів

Дата прем’єри: 7 серпня

Реліз: кінотеатри

Одного разу вночі всі учні класу Жюстін Ганді, крім одного, таємничим чином зникають. Розгублена вчителька та інші члени громади задаються питанням — хто, або що стоїть за зникненням дітей.

У 2022 році Зак Креґґер гучно заявив про себе видатним горором «Варвар», і згідно з першими відгуками західних оглядачів, не схибив і зараз — «Зброю» вже встигли охрестити одним з найкращих фільмів року.

На початках на головну роль був затверджений усюдисущий Педро Паскаль, однак через зайнятість у фільмуванні «Фантастичної 4: Перші кроки» не зміг долучитися до проєкту. У підсумку роль дісталася Джошу Броліну, котрий свою роботу у Кінематографічному всесвіті Marvel давно виконав. Тепер стає ще більш цікаво, як Креґґер адаптує нову «Оселю зла» — її прем’єра запланована на вересень наступного року.

«Ще одна шалена п’ятниця» / Freakier Friday

Жанр: фентезійна комедія

Дата прем’єри: 7 серпня

Реліз: кінотеатри

Через три роки після того, як Анна Коулман обмінялася тілами зі своєю матір’ю Тесс, на сім’ю знову обрушується ця напасть. Тепер Анна обміняється тілами вже з власною донькою Гарпер, а Тесс опиниться в тілі 14-річної дочки англійського ресторатора Еріка, який незабаром має одружитися з Анною. Черговий хаос родині Коулман забезпечений.

«Ще одна шалена п’ятниця» є сиквелом хітової «Шаленої п’ятниці» 2003 року. Її сюжет був заснований на однойменному романі Мері Роджерс. До своїх ролей повертається низка акторів з оригінального фільму, зокрема Ліндсі Логан, Джеймі Лі Кертіс, Марк Гармон та Чед Майкл Мюррей.

«Випадкові свідки» / Alarum

Жанр: шпигунський бойовик

Дата прем’єри: 7 серпня

Реліз: кінотеатри

Найманці Джо і Лара, які колись були суперниками, закохуються під час місії і вирішують піти на зраду, щоб бути разом. Закоханим вдається втекти зі своїх агентств і налагодити тихе життя. Але цей ідеалістичний світ руйнується, коли їм в руки потрапляє флешка, здатна знищити світову розвідку і якою, звісно, прагнуть заволодіти кілька впливових організацій.

Знову на екранах українських кінотеатрів виблискуватиме зірка Сильвестра Сталлоне після нещодавньої «Броні», і знову це кіно з катастрофічно низькими рейтингами на популярних кінопорталах, зокрема 0% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Втім, як показує практика, на кожен товар знаходиться свій покупець. Відпрацьовувати гонорар у кадрі разом із Слаєм будуть Скотт Іствуд, Вілла Фіцджеральд та Майк Колтер.

«Кінець» / The End

Жанр: постапокаліптичний мюзикл

Дата прем’єри: 7 серпня

Реліз: кінотеатри

Дія фільму розгортається через два десятиліття після того, як екологічна катастрофа зробила поверхню Землі непридатною для життя. Історія зосереджена на заможній родині: матері, батькові та їхньому 20-річному синові, які усамітнилися в розкішному бункері, розташованому глибоко в колишній соляній шахті, разом з кількома іншими людьми. Та бункерна гармонія починає руйнуватися, коли на порозі з’являється таємнича дівчина з іншого світу.

Постапокаліпсис і мюзикл — таке от дивне і незвичне жанрове поєднання містить у собі дебютний художній фільм режисера-документаліста Джошуа Оппенгеймера. З огляду на це Тільді Свінтон, Джорджу Маккею та Майклу Шеннону напевно буде веселіше стирчати в укритті, ніж, наприклад, героїні Ребекки Фергюсон в «Таємниці бункера». А от наскільки це виявиться захопливим для глядача, можна буде дізнатися в кіно з 7 серпня.

«Хаген — У долині Нібелунгів» / Hagen – Im Tal der Nibelungen

Жанр: фентезі

Дата прем’єри: 14 серпня

Реліз: кінотеатри

Бургундський зброяр Хаген фон Троньє таємно закоханий у доньку короля Крімгільду. Коли у місті Вормс з’являється знаний драконоборець Зігфрід і ставить під загрозу старі порядки, Хаген намагається вберегти недосвідченого короля Гунтера від помилок, але той бачить у мінливому Зігфріді шанс врятувати королівство. Він повинен вказати шлях до земель, де Гунтер має намір просити руки небезпечної валькірії Брунгільди. Дорогою туди Хаген і Зігфрід стають друзями, що загострює трагічний конфлікт. Коли Крімгільда закохується в Зігфріда, Хагену доведеться зробити вибір між коханням і відданістю королю.

Сюжет стрічки заснований на фентезійному романі «Хаген із Троньє» (1986) німецького письменника Вольфганга Гольбайна. Цей твір поєднує у собі епічну поему «Пісня про Нібелунгів» з елементами інших легенд та вільною авторською інтерпретацією матеріалу. Німецькі кінороби вже не вперше звертаються до теми — достатньо згадати німу класику Фріца Ланґа «Нібелунги» (1924), що складалася з двох частин, та її однойменний рімейк Гаральда Рейнля, дві частини якого прем’єрувалися у 1966 та 1967 роках.

Сучасніша кіноінтерпретація «Перстень Нібелунгів» Улі Еделя побачила світ у 2004-му та могла похизуватися цікавим акторським складом. У кадрі фігурували легендарний Макс фон Сюдов, тодішня нещодавня Термінатрікс Крістанна Локен (ще до свого падіння у прірву увеболлівського крінжу), а також зовсім юний і нікому невідомий Роберт Паттінсон.

«Наглядач» / The Home

Жанр: психологічний горор, трилер

Дата прем’єри: 14 серпня

Реліз: кінотеатри

Макс починає працювати в будинку для літніх людей і розуміє, що його мешканці та доглядачі приховують зловісні секрети. Коли він досліджує будівлю і її заборонений четвертий поверх, то починає виявляти зв’язки зі своїм власним минулим, зокрема вихованням як прийомної дитини.

Головну роль у цьому психологічному горорі виконав американський комік Піт Девідсон, той самий, що склав компанію Едді Мерфі у вищезгаданому «Пограбуванні». За постановку і частково сценарій відповідальний Джеймс ДеМонако, відомий як автор та режисер перших трьох частин серії антиутопічних жахів «Судна ніч».

«Еддінгтон» / Eddington

Жанр: вестерн, чорна комедія

Дата прем’єри: 14 серпня

Реліз: кінотеатри

Події фільму відбуваються у травні 2020 року в невеличкому містечку Еддінгтон, штат Нью-Мексико. Саме тоді, у розпал пандемії коронавірусу, протистояння між місцевим шерифом Джо Кроссом і мером Тедом Гарсією досягає свого апогею, що ризикує обернутися негативними наслідками для усіх причетних.

«Еддінгтон» — нова робота від Арі Астера, котрий гучно заявив про себе своїми горорами «Спадковість» (2018) та «Сонцестояння» (2019), два роки тому видав химерну сюрреалістичну трагікомедію «Усі страхи Бо» з Хоакіном Феніксом, а тепер от ступає на територію чорної комедії у сетингу сучасного вестерна. В «Еддінгтоні» постановник продовжує співпрацю з Феніксом, оппонентом якого на знімальному майданчику виступить Педро Паскаль, який перекочував сюди одразу після битви з Ґалактусом.

«Ніхто 2» / Nobody 2

Жанр: бойовик

Дата прем’єри: 14 серпня

Реліз: кінотеатри

Гатч Менселл відправляється у відпустку, але навіть у сонячних місцях, з якими у нього пов’язані яскраві спогади з дитинства, колишнього урядового вбивцю наздоганяють вороги з минулого.

Першу частину 2021 року ставив росіянин Ілля Найшуллер, у сиквелі йому на заміну прийшов індонезійський режисер Тімо Тьяджанто, який працює переважно у жанрі бойовика та горора, але до цього часу виключно в рамках рідного кінематографу.

Боб Оденкерк повертається до своєї ролі разом із низкою інших акторів з попередника, а разом з ними на екрані побачимо і новачків — Шерон Стоун, Коліна Генкса, Джона Ортіса, Маккенну Грейс та Кріса Пайна — компанію куди приємнішу за російських виконавців, що фігурували в оригінальному фільмі.

«Ніч завжди настає» / Night Always Comes

Жанр: кримінальний трилер

Дата прем’єри: 15 серпня

Реліз: Netflix

Лінетт змушена піклуватися про свою непутящу матір Дорін і старшого брата Кенні. І ніби їй до цього було мало турбот — протягом доби вона повинна повернути старі борги і знайти достатньо коштів, щоб зберегти будинок, у якому живе її сім’я.

Сюжет стрічки заснований на однойменному романі американського письменника Віллі Влаутіна, що з’явився на полицях книгарень у 2021 році. Головну роль виконала Ванесса Кірбі — нещодавня партнерка Педро Паскаля по Фантастичній четвірці, яка може позмагатися з колегою за глядацьку увагу з огляду на її частоту появ на екранах останнім часом.

«Троє»

Жанр: пригодницький історичний екшн

Дата прем’єри: 21 серпня

Реліз: кінотеатри

Згідно офіційного синопсису «події розгортаються під час війни за незалежність України 1917-1921 років. Двоє махновських розбишак влаштували засідку, аби захопити червоноармійський конвой, що віз чималу суму грошей. Пограбування йде не за планом і разом з грошима вони забирають полоненого командира панцерника. Назад шляху немає, і троє різних чоловіків, які дивом врятувалися від смерті, стають соратниками».

В останні роки наші прокатники, зокрема компанія FILM.UA, взяли за звичку презентувати українське кіно до Дня незалежності: у 2022-му це була військова драма «Снайпер. Білий ворон», позаторік — історична стрічка «Довбуш», а торік — містичний горор «Конотопська відьма». Цього року напередодні свята на екрани виходить історико-пригодницький екшн «Троє» Івана Кравчишина, у якому махновці грабуватимуть більшовиків.

Головні ролі у стрічці виконали Артемій Єгоров, Роман Ясіновський, Аліна Коваленко та дебютант Євген Піднебесний. Частину сцен ще до початку повномасштабного вторгнення фільмували у Старокостянтинові, який буквально в день написання статті росіяни атакували «Кинджалами». Подивитися стрічку на екранах українських кінотеатрів можна буде з 21 серпня.

«Едем» / Eden

Жанр: трилер про виживання

Дата прем’єри: 21 серпня

Реліз: кінотеатри

1929 рік. Подружжя з Німеччини відкидає буржуазні цінності та покидає цивілізацію, вирушаючи на острів Флореана, що входить у склад Галапагоських островів в Еквадорі. Згодом до них приєднуються ще кілька непроханих гостей. Життя на Флореані для всіх груп – це сувора погода, буйна дика природа і повна відсутність зручностей. Але ніщо не стане для них сильнішим випробуванням, ніж співіснування з відчайдушними сусідами, схильними до крадіжок, обману і навіть до чогось гіршого.

У новій стрічці міцного голлівудського ремісника Рона Говарда (котрий відзначився видатною появою в сатиричній «Кіностудії») зібрався воістину першокласний акторський склад в особі Джуда Лоу, Ванесси Кірбі (так, знову), Даніеля Брюля, Сідні Свіні та нещодавньої балерини Ани де Армас.

«Одне ціле» / Together

Жанр: боді-горор

Дата прем’єри: 21 серпня

Реліз: кінотеатри

Подружня пара, Тім та Міллі, переїжджає в сільську місцевість, де стикається з таємничою силою, яка викликає жахливі зміни в їхніх тілах.

Після торішньої «Субстанції» Коралі Фаржа мода на боді-горор, схоже, повернулася, і щодо «Одного цілого» критики вже дружно співають дифірамби цій дебютній роботі постановника Майкла Шенкса. Що цікаво, виконавці головних ролей Дейв Франко та Елісон Брі є подружжям і в реальному житті, тож сцени зі «склеюванням» їхніх тіл навряд чи викликали в акторів якісь суттєві незручності.

«Eenie Meanie»

Жанр: трилер про пограбування

Дата прем’єри: 22 серпня

Реліз: Hulu

Водійка Еді змушена повернутися до свого кримінального минулого, коли колишній роботодавець пропонує їй шанс врятувати життя її ненадійного колишнього бойфренда.

Ця стримінгова новинка є режисерським дебютом сценариста «Континенталя» (2023) Шона Сіммонса, а заправляти парадом у кадрі будуть Самара Вівінг, Карл Глусман, Джермейн Фаулер, Маршон Лінч , Рендалл Парк, Стів Зан та Енді Гарсія.

«Клуб убивств по четвергах» / The Thursday Murder Club

Жанр: кримінально-детективна комедія

Дата прем’єри: 28 серпня

Реліз: Netflix

Сімдесятирічні детективи-аматори намагаються розкрити вбивство. Серед новоспечених детективів – відставна шпигунка, медсестра, профспілковий функціонер та психіатр.

«Клуб убивств по четвергах» — новий комедійний проєкт від Кріса Коламбуса, сюжет якого заснований на однойменному романі 2020 року англійського письменника Річарда Османа. На знімальному майданчику зібралися маститі ветерани — Гелен Міррен та Пірс Броснан, котрі знову виступають разом після хітової «Землі гангстерів», а також Бен Кінгслі, Селія Емрі, Джонатан Прайс та Річард Е Грант.

«Потойбічне» / Presence

Жанр: психологічний трилер про надприродне

Дата прем’єри: 28 серпня

Реліз: кінотеатри

Ребекка, Кріс та їхні діти Тайлер і Хлоя в’їжджають в новий будинок. У всіх свої проблеми: мати займається нелегальною справою, батько думає розлучитися, син знущається над однокласницею, а дочка — в депресії через смерть подруги. А ще кожен з них починає відчувати, що в новому житлі присутня якась потойбічна сила.

«Потойбічне» став вже другим фільмом Стівена Содерберга в цьогорічному українському прокаті після березневого шпигунського трилера «Операція “Чорний кейс”». Ідея фільму належить саме режисеру, натхненному власною вірою в присутність у будинку істоти, яку він та його дружина називали Мімі.

«Роузи» / The Roses

Жанр: сатирична чорна комедія

Дата прем’єри: 28 серпня

Реліз: кінотеатри

На перший погляд, життя Айві та Тео ідеальне: успішна кар’єра, щасливий шлюб, чудові діти. Однак за фасадом родинної ідилії ховаються накопичені образи, ревнощі та навіть суперництво. На тлі професійної кризи Тео і втілення амбіцій Айві їхні стосунки поступово перетворюються на справжнє протистояння з непередбачуваними наслідками.

«Роузи» є кіноадаптацією роману «Війна Роузів» (1981) американця Воррена Адлера та водночас рімейком однойменної екранізації зразка 1989 року з Денні Де Віто, Майклом Дугласом та Кетлін Тернер в головних ролях. Цього разу втілювати на екрані божевільну парочку взялися не менш харизматичні Бенедикт Камбербетч та Олівія Колман, а компанію їм склали Енді Семберг, Кейт Маккіннон і Еллісон Дженні.

«Оператор» / Relay

Жанр: трилер

Дата прем’єри: 28 серпня

Реліз: кінотеатри

Том — таємний «посередник», який займається виплатами від імені корумпованих корпорацій чи навіть урядових організацій. Коли їм загрожує викриття, саме Том береться знищувати сліди. Сара — потенційна клієнтка, якій може знадобитися його захист, адже вона володіє важливою інформацією, через що її напевно намагатимуться прибрати. Щоб зберегти своє життя, жінка має повністю довіритися Тому. Розігрувати цей напружений трилер було довірено Різу Ахмеду, Лілі Джеймс та Сему Вортінгтону.

«Токсичний месник» / The Toxic Avenger

Жанр: супергеройська чорна комедія

Дата прем’єри: 28 серпня

Реліз: кінотеатри

Дія фільму відбувається у фантастичному світі, де прибиральник-невдаха Вінстон Гуз після нещасного випадку перетворюється на мутанта-месника Токсі. Озброєний шваброю, цей несподіваний радіоактивний герой вступає у боротьбу з гангстерами та корумпованими директорами, намагаючись зберегти стосунки з сином.

«Токсичний месник» перезапускає однойменну серію фільмів, створену великим і жахливим Ллойдом Кауфманом, та позиціюється як рімейк найпершого «Месника», датованого 1984 роком. Втілювати на екрані диво-супергероя доведеться Пітеру Дінклейджу, а взаємодіяти з ним у кадрі будуть Джейкоб Трамбле, який нещодавно миготів у «Житті Чака», Кевін Бейкон та колишній Фродо Елайджа Вуд. Вже з трейлера зрозуміло, що цей ульранасильницький кривавий балаган вельми далекий від марвелівських нешкідливих казочок.

«Спіймати на гарячому» / Caught Stealing

Жанр: кримінальний трилер, бойовик

Дата прем’єри: 28 серпня

Реліз: кінотеатри

«Зламаний і забутий колишній бейсболіст Генк Томпсон раптово опиняється в епіцентрі кримінального хаосу Нью-Йорка 90-х. Занурившись у темне підпілля великого міста, він має прокладати шлях крізь підступний світ, про існування якого і гадки не мав» — повідомляється у синопсисі.

Новий фільм Даррена Аронофскі — це завжди помітна кіноподія. Цього разу він взявся за адаптацію однойменного роману Чарлі Г’юстона, котрий також виступив сценаристом стрічки. Акторський склад — суцільні зірки, такі як Остін Батлер, Реджина Кінґ, Зої Кравіц, Метт Сміт, Лієв Шрайбер та Вінсент Д’Онофріо.

Зауважимо, що в цій діжці меду знайшлося місце для ложки дьогтю в особі російського актора Юрія Колокольнікова, який також засвітився у торішньому непорозумінні «Крейвен-мисливець» з феєричними 15% позитивних відгуків критиків на Rotten Tomatoes та трьома номінаціями на «Золоту малину».