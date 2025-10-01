Найцікавіші нові фільми жовтня

Здається, ніби прокатники та стримінгові сервіси вирішили випустити усі фільми світу саме у жовтні, настільки актуальна афіша кількісно переконливіша за вересневу. Розпочнеться місяць із зустрічі з радянськими зомбі, потім ми плавно перенесемося в гущу каліфорнійської пожежі, після чого познайомимося з зіркою MMA і UFC та з гостем з цифрового світу. Далі зустрінемося з грабіжником за покликанням, вдруге почуємо дзвінок зловісного чорного телефону (Гелловін на носі, як-не-як), згадаємо хіти Брюса Спрінґстіна. Фіналізується місяць ядерною ракетою у бік США, здогадками пари конспірологів та скаженими батьківськими зборами у школі. Зі стрічок на будь-який смак обирайте те, що цікаве саме вам.

“Брудна гра” / Play Dirty

Дата випуску: 1 жовтня

Режисер: Шейн Блейк

У ролях: Марк Волберг, Лакіт Стенфілд, Роза Салазар, Тоні Шалуб, Кіген-Майкл Кі, Нат Вольф, Томас Джейн, Пета Вілсон

Жанр: бойовик, трилер

Реліз: Prime Video

Професійний грабіжник Паркер отримує нагоду здійснити велике пограбування. Але для цього йому доведеться перехитрити південноамериканського диктатора, нью-йоркську мафію та найбагатшу людину світу.

Сюжет стрічки заснований на серії книг “Паркер” американського письменника Дональда Е. Вестлейка, відомого за псевдонімом Річард Старк. Можливо, саме тому на початках на головну роль запрошували Роберта Дауні-молодшого, але з ним не зрослося і в підсумку його місце зайняв Марк Волберг. Постановником виступив Шейн Блек, і це його перший режисерський та сценарний проєкт після ганебного “Хижака” зразка 2018 року. Фільм буде випущений студією Amazon MGM через Prime Video 1 жовтня.

“Каховський об’єкт”

Дата випуску: 1 жовтня

Режисер: Олексій Тараненко

У ролях: Марина Кошкіна, Дмитро Павко, Володимир Ращук, Олександр Яцентюк, Михайло Дзюба, Андрій Подлєсний, Ірина Кудашова, Орест Пасічник

Жанр: антирадянський зомбі-горор

Реліз: кінотеатри

Події відбуваються після терористичного підриву Каховської дамби російською армією. Загін українських військових на чолі з бійчинею з позивним “Мара” потрапляє до таємного бункера, що був виявлений на дні зруйнованого водосховища. Там під час холодної війни срср проводив досліди на людях. Їхні наслідки досі знаходяться у бункері у вигляді солдатів радянської армії, що перетворилися на ходячих мерців. Тепер, щоб вижити і не допустити розповсюдження зарази, українським військовим за будь-яку ціну необхідно знищити радянських зомбі.

“Каховський об’єкт” був створений командою, яка працювала над торішньою “Конотопською відьмою”, і позиціюється як антирадянський зомбі-муві. Він покликаний, за словами творців, деромантизувати “совок” та нарешті повністю викинути його з життя українців.

“Вкрадена” / Stolen Girl

Дата випуску: 2 жовтня

Режисер: Джеймс Кент

У ролях: Кейт Бекінсейл, Скотт Іствуд, Метт Крейвен, Ана Голджа

Жанр: бойовик, трилер

Реліз: кінотеатри

Це історія про американку, яка більше десяти років розшукує свою доньку після того, як батько викрав і вивіз дитину на Близький Схід. Фільм натхненний реальною історією Морін Даббаг — жінки з Вірджинії, чий колишній чоловік викрав їхню дворічну дочку і вивіз на Близький Схід у 1992-му. Вона провела понад 10 років у пошуках дівчинки — однієї з 1000 дітей, які щороку незаконно викрадаються і вивозяться з США. Займатися пошуками доньки буде Кейт Бекінсейл, її партнером на знімальному майданчику став Скотт Іствуд.

“Помста” / The Tin Soldier

Дата випуску: 2 жовтня

Режисер: Бред Фурман

У ролях: Скотт Іствуд, Джон Легуізамо, Джеймі Фокс, Роберт Де Ніро, Нора Арнезедер, Ріта Ора

Жанр: бойовик, трилер

Реліз: кінотеатри

“Бокуші будує неприступну фортецю, збирає у ній цілий арсенал та відданих йому ветеранів бойових дій. Уряд намагається проникнути в організацію, щоб дізнатися про його плани. Після кількох невдалих спроб влада вербує Неша Кавано — колишнього спецпризначенця, який колись був учнем Бокуші. Нарешті у Неша з’являється можливість помститися людині, яка відібрала в нього все, включаючи кохання всього його життя” — йдеться в офіційному повідомленні Festivals Cinema.

Творцям фільму вдалося зібрати гарний акторський склад, через що ми і звертаємо увагу на це кіно, але, судячи з поточних рейтингів, їм не вдалося зробити якісно. Скотт Іствуд, виходить, справжня зірка цього кінотижня, адже дві різні стрічки з ним прокатуватимуться одночасно у сусідніх залах кінотеатрів. За Роберта Де Ніро прикро.

“Автобус у вогні” / The Lost Bus

Дата випуску: 3 жовтня

Режисер: Пол Грінграсс

У ролях: Метью Макконагі, Америка Феррера, Юл Васкес, Ешлі Аткінсон, Леві Макконагі, Кейт Вортон, Денні Маккарті

Жанр: драма про виживання, фільм-катастрофа

Реліз: Apple TV+

Звичайному водієві шкільного автобуса Кевіну Маккею доводиться вивозити дітей та їхню вчительку у безпечне місце через пожежу Camp Fire 2018 року, яка стала найсмертоноснішою пожежею в історії Каліфорнії.

“Автобус у вогні” заснований на документальній книзі “Рай: боротьба одного міста за виживання в американській лісовій пожежі” Ліззі Джонсон, що з’явилася на полицях книгарень у 2021 році та розповідає про зазначену у синопсисі пожежу.

Після солідної паузи на екрани повертається Метью Макконагі — нагадаємо, його попередня поява у повнометражному кіно (без урахування проєктів, де актор займався суто озвученням) відбулася ще в “Джентльменах” (2020) Гая Річі. Ну і яблучний сервіс знову звертається до теми пожеж після нещодавнього “Диму”, щоправда, жанрово це абсолютно різні історії.

“Стів” / Steve

Дата випуску: 3 жовтня

Режисер: Тім Мілантс

У ролях: Кілліан Мерфі, Джей Лікурго, Трейсі Ульман, Емілі Вотсон, Сімбі Аджикаво, Роджер Аллам

Жанр: драма

Реліз: Netflix

Дія розгортається в середині 1990-х років протягом однієї доби. Стів — директор школи для хлопчаків із соціальними та поведінковими проблемами. Та й у самої школи купа турбот — від надлишку кадрів до нестачі фінансування. Коли до навчального закладу приїздить команда репортерів, це негативно впливає на Стіва та його ментальний стан.

Сценаристом стрічки виступив англійський письменник Макс Портер, котрий адаптував свою новелу “Шай” (2023) у кіносценарій, змістивши основний акцент саме на персонажі Кілліана Мерфі. Для ірландського актора це вже друга поспіль спільна робота з постановником Тімом Мілантсом після торішньої історичної драми “Такі дрібниці”. Сам режисер відзначав, що фільм є “любовним листом стилістиці 90-х”, посилаючись на заповіти Догми 95 та згадуючи “Реквієм по мрії” (2000) Даррена Аронофскі.

“Незламний” / The Smashing Machine

Дата випуску: 9 жовтня

Режисер: Бенні Сафді

У ролях: Двейн Джонсон, Емілі Блант, Ліндсі Гевін, Раян Бейдер, Бас Руттен, Олександр Усик, Ішії Сатоші

Жанр: біографічна спортивна драма

Реліз: кінотеатри

“Марка Керра називали “руйнівною машиною”. Зірка MMA та UFC, абсолютний чемпіон, якого боялися на рингу й обожнювали в медіа. Але за лаштунками — зовсім інший світ. Боротьба з болем, залежністю, тиском слави та… самим собою. Фільм відтворює злети й падіння легенди спорту, його братерство із суперниками і доленосний бій з українським боксером, що змінив усе. Це історія сили, вразливості та внутрішньої волі” — ось такий сюжет нам обіцяє прокатник Kinomania Film Distribution.

“Незламний” став тим фільмом, де здорованю Двейну Джонсону довелося нарешті зіграти складну драматичну роль, що істотно відрізняється від стандартного амплуа у звичній блокбастерній маячні на кшталт “Кодове ім’я “Червоний” (2024). Після прем’єри на Венеційському кінофестивалі стрічка отримала 15-хвилинні овації, а сам колишній реслер не зміг стримати сліз з огляду на таке тепле сприйняття.

Зрежисував цей спортивний байопік Бенні Сафді, попередньою роботою якого (спільною з братом Джошуа) була драма “Неограновані коштовності” (2019), де найкращу драматичну роль у кар’єрі видав комік Адам Сендлер. Тепер от, схоже, прийшла черга і Скелі показати, на що він здатен. Ну і, звісно, не можемо не відзначити участь у проєкті нашого чемпіона Олександра Усика.

“Трон: Арес” / Tron: Ares

Дата випуску: 9 жовтня

Режисер: Йоахім Реннінг

У ролях: Джаред Лето, Еван Пітерс, Грета Лі, Джоді Тернер-Сміт, Кемерон Монеген, Сара Дежарденс, Хасан Мінхаж, Джилліан Андерсон, Джефф Бріджес

Жанр: науково-фантастичний бойовик

Реліз: кінотеатри

Офіційний синопсис Walt Disney Pictures звучить так: “Фільм розповідає про надзвичайно розвинену програму Арес. Її відправляють з цифрового світу в реальний для виконання небезпечної місії, що стане першою зустріччю людства з істотами штучного інтелекту”.

“Арес” має стати третім фільмом у кіносерії “Трон”: перший Стівена Лісберґера вийшов у далекому 1982-му та запропонував передові на той час візуальні ефекти; другий, “Спадок” Джозефа Косинські, прем’єрувався у 2010-му і під електронні біти Daft Punk давив стилем над змістом.

Цього разу історія примітна тим, що цифрові персонажі потраплять у реальний світ, а не навпаки, як це було раніше. За музику відповідатимуть культові Nine Inch Nails, за постановку — норвезький спеціаліст Йоахім Реннінг, у фільмографії якого можна побачити блокбастери “Пірати Карибського моря: Помста Салазара” (2017), “Чаклунка: Повелителька темряви” (2029) та торішню “Дівчину і море”, яка отримала загальне визнання.

Якби не дурнувате бажання Джареда Лето виступати на болотах, було б взагалі дуже добре. Також нагадаємо, що прийдешня стрічка увійшла в наш ТОП 10 майбутніх фантастичних фільмів, які ви обов’язково маєте побачити.

“Порочний” / Vicious

Дата випуску: 10 жовтня

Режисер: Браян Бертіно

У ролях: Дакота Фаннінг, Кетрін Гантер, Мері Маккормак, Рейчел Бланшар, Девін Некода, Клеа Скотт, Емілі Мітчелл

Жанр: фільм жахів

Реліз: Paramount+

Поллі змушена боротися за виживання, коли вона провалюється в кролячу нору, що міститься всередині подарунка від таємничого нічного гостя.

Спочатку прем’єра цієї химерної історії була запланована в кінотеатрах, однак в серпні The Hollywood Reporter повідомив, що кінотеатральний реліз скасовано і натомість фільм вийде на Paramount+ 10 жовтня. Головну роль виконала Дакота Фаннінг — торік вона також грала у горорі “Наглядачі”, а в режисерах тут — Браян Бертіно, найвідомішою роботою якого є його дебютні “Незнайомці” (2008) з Лів Тайлер та Скоттом Спідманом у головних ролях.

“Жінка з каюти №10” / The Woman in Cabin 10

Дата випуску: 10 жовтня

Режисер: Саймон Стоун

У ролях: Кіра Найтлі, Ґай Пірс, Арт Малік, Гугу Мбата-Роу, Кая Скоделаріо, Ганна Ваддінгем, Девід Моррісі

Жанр: психологічний трилер

Реліз: Netflix

Молода журналістка Лора Блеклок планує висвітлити перший рейс розкішного круїзного лайнера, на якому вона опиняється разом з іншими гостями. Та під час морської подорожі жінка стає свідком того, як одного з пасажирів буквально викидають за борт. Заковика полягає у тому, що ні серед гостей, ні серед членів екіпажу немає зниклих.

“Жінка з каюти №10” це кіноадаптація однойменного роману британської письменниці Рут Веєр. Після публікації книги у 2016 році права на екранізацію придбала мережа CBS, однак у підсумку вони перейшли до всемогутнього Netflix. Кіра Найтлі продовжує співпрацю зі стримінговим гігантом після шпигунського непорозуміння “Чорні голуби” (2024).

“Грабіжник за покликанням” / Roofman

Дата випуску: 16 жовтня

Режисер: Дерек Сіанфранс

У ролях: Ченнінг Татум, Кірстен Данст, Пітер Дінклейдж, Бен Мендельсон, Узо Адуба, Лакіт Стенфілд, Джуно Темпл, Мелоні Діас, Еморі Коен, Тоні Револорі

Жанр: біографічна кримінальна комедія

Реліз: кінотеатри

В центрі оповіді знаходиться в’язень-утікач Джеффрі Манчестер — колишній унтер-офіцер резерву армії США, відомий як “Покрівельник” через його схильність красти, зокрема, в ресторанах McDonald’s, проникаючи туди через дах. Після втечі з в’язниці головний герой уникнув затримання поліції, сховавшись у порожньому магазині Toys “R” Us.

Наразі Джеффрі Манчестер відбуває покарання в Центральній в’язниці міста Ролі, штат Північна Кароліна — термін його покарання закінчується 4 грудня 2036 року. На екрані втілювати персонажа буде Ченнінг Татум, а роль співробітниці магазину іграшок Toys “R” Us, матері-одиначки і коханої Джеффрі — Кірстен Данст.

“Чорний телефон 2” / Black Phone 2

Дата випуску: 16 жовтня

Режисер: Скотт Дерріксон

У ролях: Ітан Гоук, Мейсон Темз, Мадлен Макгроу, Джеремі Дейвіс, Мігель Мора, Деміан Бічір, Аріанна Рівас

Жанр: фільм жахів про надприродне

Реліз: кінотеатри

“Фінну вже 17 і він досі намагається впорядкувати своє життя після викрадення. Тим часом його сестра Ґвен у снах починає отримувати дзвінки з чорного телефону та бачити тривожні видіння трьох хлопців, за якими стежить незнайомець у зимовому таборі “Альпійське озеро”. Вирішивши розгадати цю таємницю й покласти край мукам — своїм і брата, — Ґвен переконує Фінна поїхати до табору під час зимової хуртовини. Тепер вони мають зіткнутися з убивцею, який після смерті став ще сильнішим — і набагато важливішим для них обох, ніж вони це собі уявляли” — йдеться в описі від прокатника B&H Film Distribution.

Фільм є продовженням “Чорного телефону” (2022), сюжет якого, своєю чергою, заснований на однойменному оповіданні Джо Гілла (сина Стівена Кінга), що входить у збірку “Привиди 20 століття” (2004). Ітан Гоук у ролі зловісного маніяка, Мейсон Темз, Мадлен Макгроу та Джеремі Девіс повертаються до своїх ролей, так само як і Скотт Дерріксон — у режисерське крісло.

“10 блогерят” / 10 Little Bloggers

Дата випуску: 16 жовтня

Режисер: Олександр Щур

У ролях: Ольга Сумська, В’ячеслав Довженко, Олексій Вертинський, Тарас Цимбалюк, Арам Арзуманян, Кенді Суперстар, Оля Шелбі, Олександр Терен, alyona alyona, Джозефіна Джексон

Жанр: детективна комедія

Реліз: кінотеатри

10 зірок опиняються замкненими на знімальному майданчику, де таємничий ведучий (прямо як в популярному Youtube-шоу “Розряд”) запускає безжальну гру. Тепер кожні 10 хвилин аудиторія химерного реаліті голосуватиме, хто буде наступною жертвою. На початках все виглядало як звичайна шоубізнесова витівка, однак згодом ситуація набуває загрозливо зловісного характеру.

Нова українська комедія позиціюється як “провокативна історія про хейт, соцмережі та культуру публічного осуду”. Недарма у цій своєрідній версії “Гри в кальмара” зібралася максимально різношерста компанія — від Народної артистки України Ольги Сумської до популярних інфлюенсерів та навіть зірки фільмів для дорослих Джозефіни Джексон. Їх люблять і ненавидять. Але вони готові довести, що кожен ваш токсичний коментар провокує очевидні невтішні наслідки.

“Рука, що гойдає колиску” / The Hand That Rocks the Cradle

Дата випуску: 22 жовтня

Режисерка: Мішель Гарза Сервера

У ролях: Мері Елізабет Вінстед, Майка Монро, Рауль Кастільо, Мартін Старр, Мілея Вега, Рікі Ліндгоум, Шеннон Кокоран

Жанр: жахи, трилер

Реліз: Hulu

Заможна мати з передмістя бере на роботу нову няню Поллі Мерфі, але незабаром виявляє, що вона зовсім не та, за кого себе видає. “Рука, що гойдає колиску” це рімейк однойменного фільму 1992 року, прем’єра запланована на сервісі Hulu 22 жовтня.

“Сірі бджоли”

Дата випуску: 23 жовтня

Режисер: Дмитро Мойсеєв

У ролях: Володимир Ямненко, Віктор Жданов

Жанр: драма

Реліз: кінотеатри

Події фільму розгортаються на Донеччині, в “сірій зоні” АТО. В невеличкому селі без електроенергії залишилися жити лише двоє ворогів дитинства. Під снарядами, що іноді пролітають над селом, сусіди-пенсіонери ведуть свій скромний побут і намагаються створити острівець миру в небезпечній місцині. У кожного життя не склалось по-своєму, й обидва мають час його переосмислити. Але все руйнується, коли в селі з’являється російський снайпер.

Сюжет стрічки заснований на однойменному бестселері Андрія Куркова. На перших ролях — Володимир Ямненко, якого публіка зі стажем може пам’ятати за гумористичним шоу “Золотий гусак”, плюс це вже друга робота для актора в екранізації твору Куркова після “Приятеля небіжчика” (1997); а також Віктор Жданов, якого ви могли бачити в “Кіборгах” (2017), хітовому серіалі “Спіймати Кайдаша” (2020) чи торішніх “Зборах ОСББ”. За роботу у фільмі Жданов отримав нагороду національної премії кінокритиків “Кіноколо” як найкращий актор, також на цій премії“Сірі бджоли” були визнані найкращим фільмом.

“Маска” / Shell

Дата випуску: 23 жовтня

Режисер: Макс Мінґелла

У ролях: Елізабет Мосс, Кейт Гадсон, Кая Гербер, Елізабет Берклі

Жанр: чорна комедія жахів

Реліз: кінотеатри

Акторка Саманта Лейк, яка потрапила в скрутне становище, отримує запрошення в гламурний світ генеральної директорки косметичної компанії SHELL Зої Шеннон. Коли пацієнти SHELL починають зникати, Саманта розуміє, що Зої, можливо, зберігає жахливу таємницю.

На що тільки не підуть акторки-зірки, пік кар’єри яких давно минув, щоб досягти тріумфального камбеку: то героїня Демі Мур встряне в халепу у “Субстанції”, то тепер Саманта Лейк у виконанні Елізабет Мосс, схоже, наступатиме на ті самі граблі.

До речі, про камбеки — це перша за багато років повнометражка для тезки Мосс Елізабет Берклі, роль якої у скандальних “Стриптизерках” (1995) Пола Верговена ледь не поставив хрест на кар’єрі білявки. Той шквал хейту, що впав на Елізабет після прем’єри, та небажання багатьох кіноробів мати з нею справи — чи не зависока ціна за сьогоднішню культовість?

“Спрінґстін: Врятуй мене від невідомого” / Springsteen: Deliver Me From Nowhere

Дата випуску: 23 жовтня

Режисер: Скотт Купер

У ролях: Джеремі Аллен Вайт, Джеремі Стронг, Пол Волтер Гаузер, Стівен Грем, Одеса Янг, Ґабі Гоффманн, Марк Марон, Девід Крумгольц

Жанр: біографічна музична драма

Реліз: кінотеатри

Фільм розповідає історію створення шостого альбому Брюса Спрінґстіна “Небраска” 1982 року, коли він був молодим музикантом на порозі світової слави, намагаючись примирити тягар успіху з примарами минулого. Записаний на касету у спальні Спрінґстіна в Нью-Джерсі, альбом став поворотним моментом у його житті та вважається однією з його нетлінок. Це історія, яка довго залишалася невідомою, а тепер буде почута на увесь світ.

Не полишають кіноробів у спокої лаври “Богемної рапсодії” (2018), завдяки якій без перебільшення утворилася ціла кіномода на музичні байопіки — після неї на екранах “оживали” Елвіс Преслі, Вітні Г’юстон, Емі Вайнгауз, Боб Марлі; молодшали Елтон Джон та Боб Ділан; перетворювався на мавпу Роббі Вільямс тощо. Тепер черга дійшла і до Брюса Спрінґстіна — на екрані у легендарного рок-виконавця перевтілиться зірка хітового шоу “Ведмідь” Джеремі Аллен Вайт.

Фільм знятий за мотивами документальної книги Воррена Зейнса Deliver Me from Nowhere: The Making of Bruce Springsteen’s Nebraska, що була опублікована у 2023 році.

“Будинок з динаміту” / A House of Dynamite

Дата випуску: 24 жовтня

Режисерка: Кетрін Біґелоу

У ролях: Ідріс Ельба, Ребекка Фергюсон, Габріель Бассо, Джаред Гарріс, Трейсі Леттс, Ентоні Рамос, Мозес Інграм, Грета Лі, Джейсон Кларк, Вілла Фіцджеральд, Кейтлін Дівер

Жанр: політичний трилер

Реліз: Netflix

З наближенням у бік США невідомої ракети, представники Білого дому намагаються виявити організатора підступної атаки та дійти згоди щодо удару у відповідь.

Історія циклічна, і після низки стрічок, продиктованих страхами часів холодної війни (серед яких особливо виділяється сатиричний “Доктор Стрейнджлав, або Як я перестав хвилюватись і полюбив бомбу” Стенлі Кубрика), сьогоднішня геополітична обстановка у світі знову змушує кінематографістів звертатися до теми можливого ядерного апокаліпсиса. Недарма керівник Венеційського кінофестивалю, де відбулася прем’єра стрічки, Альберто Барбера назвав фільм Біґелоу “актуальним та своєчасним”.

Підкріплюється ця актуальність зірковим акторським складом на чолі з Ідрісом Ельбою та Ребеккою Фергюсон, ну а в тому, що володарка “Оскара” за військову драму “Володар Бурі” (2008) Кетрін Біґелоу вміє знімати якісне кіно — немає жодних сумнівів.

“Балада про дрібного гравця” / Ballad of a Small Player

Дата випуску: 29 жовтня

Режисер: Едвард Бергер

У ролях: Колін Фаррелл, Тільда Свінтон, Фала Чен, Діні Іп, Едріенн Лау, Джейсон Тобін, Алекс Дженнінгс

Жанр: психологічна драма

Реліз: Netflix

Лорд Дойл оселився в Макао, де увесь час він проводить в казино, вживаючи спиртне та граючи на ті нечисленні гроші, що у нього залишилися. У спробах розплатитися з швидко зростаючими боргами, він отримує допомогу від таємничої співробітниці казино Дао Мін. Водночас по п’ятах за Дойлом слідує приватна детективка Синтія Блайт, готова розкрити йому очі на правду. Поки головний герой намагається знайти порятунок, межі його реальності починають стрімко звужуватися.

“Балада про дрібного гравця” це адаптація однойменного роману (2014) британського журналіста та письменника Лоуренса Осборна. За постановку відповідальний Едвард Бергер, попередніми роботами якого були “На Західному фронті без змін” (2022) та “Конклав” (2024); з останнього сюди перекочував і німецький композитор Фолькер Бертельманн. Не встиг Колін Фаррелл погратися з реальністю у недавній “Великій сміливій красивій подорожі”, як вона знову трансформується у щось химерне, і цього разу, схоже, ситуація у персонажа куди тривожніша.

“Буґонія” / Bugonia

Дата випуску: 30 жовтня

Режисер: Йоргос Лантімос

У ролях: Емма Стоун, Джессі Племонс, Ейдан Дельбіс, Алісія Сільверстоун, Ставрос Халкіас

Жанр: науково-фантастична чорна комедія

Реліз: кінотеатри

Двоє молодих людей, одержимих теорією змови, викрадають генеральну директорку великої фармацевтичної компанії Мішель, адже переконані, що вона — інопланетянка, яка має намір знищити планету Земля.

Для адепта Грецької дивної хвилі Йоргоса Лантімоса та Емми Стоун це вже четверта спільна робота після “Фаворитки” (2018), “Бідолашних створінь” (2023) і торішніх “Видів милосердя”. Нині важко повірити, що 36-річна акторка на початку свого шляху була завсідницею у дурнуватих комедіях на кшталт “Хлопці будуть у захваті!” (2008) чи “Відмінниця легкої поведінки” (2010). У “Буґонії” Емма не цурається взяти приклад з Сігурні Вівер у “Чужому 3” (1992) чи з Наталі Портман у “V означає Вендетта” (2005) і постати перед глядачем з поголеною головою.

Картина є англомовним рімейком південнокорейського фільму “Врятуйте зелену планету!” (2003) Чан Чжун Хвана. Серед продюсерів — Арі Астер, котрий працював зі Стоун у нещодавньому “Еддінгтоні”.

“Крижаний драйв” / Ice Fall

Дата випуску: 30 жовтня

Режисер: Штефан Рузовіцькі

У ролях: Джоел Кіннаман, Кара Джейд Маєрс, Денні Г’юстон, Грем Грін, Мартін Сенсмеєр, Девон Ніксон

Жанр: трилер

Реліз: кінотеатри

Інспекторка з охорони дикої природи та заарештований нею браконьєр знаходять мільйони доларів з літака, що зазнав аварії на замерзлому озері. Та згодом їм доведеться зіштовхнутися з жорстокою бандою, яка намагається заволодіти цими грошима. Тепер стражденним необхідно об’єднати зусилля, щоб вижити серед суворих снігів та полювання вже на них самих.

У “Крижаному драйві” (не плутати з “Льодовим дрифтом” з Ліамом Нісоном!) відбулася остання поява в кіно канадського актора індіанського походження Грема Гріна, який помер у віці 73 роки 1 вересня.

“Батьківські збори”

Дата випуску: 30 жовтня

Режисер: Дмитро Шмурак

У ролях: Євген Янович, Антоніна Хижняк, Олег Маслюк, Володимир Кравчук, Назар Задніпровський, Анастасія Цимбалару, Андрій Ісаєнко, Римма Зюбіна, Оля Полякова

Жанр: комедія

Реліз: кінотеатри

Події відбуваються у звичайній українській школі напередодні Гелловіну, де зібралися батьки учнів для обговорення результатів виборів шкільного президента. Те, що починалося як чергові батьківські збори, у підсумку перетворюється на арену для взаємних звинувачень у підкупі, популістичних гасел та підозр у фальсифікаціях.

Торік гумористична студія “Мамахихотала” та продакшн United Heroes Group презентували комедію “Збори ОСББ”, нині ж вони провертають те саме і переміщують дійство у шкільну класну кімнату. Жарти про Трампа та цікаві посилання додаються.