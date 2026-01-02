Nomad Stratos — нова лінійка преміальних аксесуарів

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Nomad представив Stratos – революційний гібридний ремінець для Apple Watch, який поєднує міцність титану з гнучкістю матеріалу FKM. Цей аксесуар створений для тих, хто цінує поєднання високої продуктивності та вишуканого дизайну. Stratos переглядає уявлення про те, яким може бути металевий ремінець, пропонуючи комфорт спортивного ремінця при преміальному вигляді металу.

Високоякісні матеріали та інноваційне виробництво

Зовнішні ланки виготовлені методом металевого інжекційного формування (MIM) із титану Grade 4, що забезпечує виняткову міцність і довговічність. Внутрішній шар з FKM-гуми, створений методом компресійного формування, гарантує гнучкість, водостійкість та комфорт у будь-яких умовах. Кожен ремінець оснащено магнітною застібкою, що надійно фіксує його на зап’ясті, а також інструментом для точного регулювання довжини.

Комфорт і адаптивність у кожному русі

На відміну від традиційних жорстких металевих ремінців, Stratos повторює рухи вашого зап’ястя. Кожне титанове посилання розділене гнучким FKM-інтер’єром, що забезпечує ідеальну посадку та адаптивність без втрати елегантності та преміального вигляду. Ремінець одночасно відчувається солідно та зручно, підходячи як для повсякденного носіння, так і для активного способу життя.

Основні характеристики та доступність

Гібридний дизайн: титанові зовнішні ланки та FKM внутрішній шар;

Адаптивна структура, що повторює форму зап’ястя;

Магнітна застібка для надійного й стильного кріплення;

Інструмент для регулювання довжини в комплекті;

Сумісність: Apple Watch Ultra (1–3), Apple Watch Series (1–11) та SE;

Доступні кольори титану: Silver або Carbide;

Кольори FKM: Black, Volt або Ultra Orange;

Рекомендована роздрібна ціна: $179 USD / €179.

Stratos – це ремінець, який об’єднує витонченість, міцність і неймовірну практичність, роблячи Apple Watch ще більш персоналізованим та універсальним аксесуаром для будь-якого стилю життя.

Джерело: macsources.com