46 років архітектурі x86 — процесор Intel 8086 представлений 8 червня 1978 року

Вплив процесора Intel 8086 на комп’ютерну індустрію важко переоцінити. Саме він започаткував архітектуру x86, яка й сьогодні працює на більшості комп’ютерів. Intel 8086, представлений у 8 червня 1978 року, 46 років тому.

Intel 8086 був розроблений командою під керівництвом Стівена Морса. У той час Intel протистояла жорсткій конкуренції з боку Motorola, чий процесор 6800 був популярний на ринку, хоч і використовував плаский адресний простір замість сегментованої адресації пам’яті. 8086 став відповіддю Intel на потребу в більш потужних та універсальних обчислювальних пристроях.

Завдяки тактовій частоті до 10 МГц та 16-розрядній архітектурі 8086 став великим кроком вперед у порівнянні з попередниками. Він використовував архітектуру комплексного обчислення набору інструкцій (complex instruction set computing, CISC), яка працює в процесорах й сьогодні. Універсальність зробила його популярним для бізнесу та персональних комп’ютерів. Це також створило основу для прихильності Intel до архітектури CISC, тоді як компанії, подібні до Arm, використовували RISC.

Intel 8086 також представив кілька важливих функцій, таких як сегментована адресація пам’яті, яка дозволила отримати доступ до більшого простору пам’яті, ніж попередні 8-розрядні процесори. Розділення 1 МБ пам’яті на сегменти розміром 64 КБ було важливим для запуску складніших програм і операційних систем. Архітектура чипа проклала шлях для наступного процесора 8088, який став основою для IBM PC.

Процесор 1978 року заснував лінійку чипів, яка включала 80286, 80386, 80486 та наступника 80486, легендарну серію Pentium. Найпомітнішим явищем зі спадщини 8086 є його архітектура набору інструкцій (instruction set architecture, ISA), яка підтримувалася та розширювалася протягом десятиліть. Intel також визнає його важливість: у 2018 році компанія відсвяткувала сорокову річницю 8086 випуском процесора Core i7-8086K.

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Джерело: XDA

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