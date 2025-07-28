Новини Ігри 28.07.2025 comment views icon

60 хвилин геймплею Phantom Blade Zero — суміш Devil May Cry з атмосферою Sekiro

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

60 хвилин геймплею Phantom Blade Zero — суміш Devil May Cry з атмосферою Sekiro
Phantom Blade Zero / S-Game

У мережу виклали 60 хвилин геймплею Phantom Blade Zero — нової ARPG від китайської студії S-Game. У ній явно видно паралелі з популярними іграми на кшталт Sekiro.

Під час заходу S-Party в Пекіні розробники презентували демоверсію тайтлу. Вони дозволили записувати проходження та публікувати відео онлайн, тож ці ролики не вважаються витоками. Окремо студія показала офіційний геймплей на 22 хвилини. Загалом відвідувачі змогли ознайомитися з бойовою системою, рівнями, ворогами та босами.

У демо видно головного героя Соула з різними видами зброї, який протистоїть босам. Один з них — Ван Джун або відомий як «Мідний молот», оскільки махає величезною булавою. Інший — «Червоний Привид» — швидкий і рухливий, постійно стрибає по арені. Кульмінацією стала поява Головного Учня Семи Зірок — боса, якого раніше лише згадували в тизері. Цього разу з ним показали повний бій.

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А от серед найцікавішої зброї, яку використовує Соул можна виокремити «Безшовну Смерть» — кільцеподібні леза, які слугують самонавідними снарядами. Також в демо показано три рівні складності: Breaker, Initiate і Defier. Хоча раніше пліткували про чотири рівні, і без нього режим Defier виявився важким: чимало гравців навіть не дійшли до першого боса.

Розробники намагаються переконати користувачів, що Phantom Blade Zero — це не Souls-like. За словами творця, тайтл не вписується в жоден відомий жанр. Хоча насправді проєкт схожий на щось середнє між Sekiro, Devil May Cry та Ninja Gaiden. А також деякі елементи, як «вогнища» чи фляги для відновлення, нагадують Souls-серію. До речі, нещодавно вийшла інша китайська Souls-like, яку на старті прозвали фестивалем фризів.

Гру розробляють на движку Unreal Engine 5, а сюжетна кампанія триватиме від 20 до 30 годин. Phantom Blade Zero вийде на PS5 та ПК. Версію для Xbox ще не підтвердили, проте розробники не виключають такої можливості. Хоча Xbox має слабку присутність на азійському ринку, тож підтримка цієї платформи має не багато шансів. Реліз запланований на 2026 рік, однак точна дата поки не оголошена — ймовірно, її повідомлять вже цьогоріч.

Джерело: GamingBolt

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