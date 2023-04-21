Acer Swift X 16 — 16-дюймовий ноутбук для дизайнерів та творців контенту як доступніша альтернатива MacBook Pro 16″

Компанія Acer підготувала до випуску новий ноутбук Swift X 16 (SFX16-61G), призначений для використання дизайнерами та іншими представниками творчих професій.

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Новинка має 16-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю 3.2K (3200×2000, співвідношення сторін 16:10) та піковою яскравістю до 500 ніт, який відтворює 100% колірного простору DCI-P3. Частота оновлення досягає 120 Гц, а час відгуку – 0,2 мс. Екран сертифіковано VESA DisplayHDR TrueBlack 500 і TÜV Rheinland Eyesafe.

Конфігурація Acer Swift X 16 (SFX16-61G) включає процесор AMD до Ryzen 9 7940H з вбудованим GPU AMD Radeon 780M, який має вісім ядер і споживає до 45 Вт енергії. Додатково доступна дискретна відеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050. Оновлена система охолодження TwinAir отримала збільшені вентилятори та здатна забирати на 36% більше повітря. Ноутбук обладнано модулями оперативної пам’яті LPDDR5 загальним обсягом до 16 ГБ, SSD-накопичувачем з інтерфейсом PCIe Gen 4 місткістю до 2 ТБ і слотом для карт пам’яті формату MicroSD.

Користувачам доступні два роз’єми USB Type-C і роз’єм HDMI 2.1. Також передбачено модуль Wi-Fi 6E та вебкамеру з роздільною здатністю 1080p та підтримкою технології Acer PurifiedView на базі ШІ. Вона забезпечує розмиття фону, автоматичне кадрування та функцію Eye Contact. Робоча площа сенсорної панелі збільшилася порівняно з попередньою моделлю на 33 %. Корпус ноутбука виконано з алюмінієвого сплаву. Пристрій має товщину 17,9 мм та вагу 1,9 кг.

Ноутбук Acer Swift X 16 (SFX16-61G) надійде у продаж в Україні у липні з початковою ціною 62 999 грн.