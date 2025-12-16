Новини Кіно 16.12.2025 comment views icon

Amazon перенесла реліз 2-го сезону "Фолаут" — перший епізод вийде раніше

Катерина Даньшина

Другий сезон "Фолаут" вийде на день раніше
Люсі (Елла Пернелл) в другому сезоні "Фолаут" / Amazon

Amazon оновила дату прем’єри другого сезону “Фолаут”, але це гарна новина: перший епізод стартує на Prime Video днем раніше.

Офіційна дата релізу: 16 грудня о 18:00 за тихоокеанським часом (17 грудня 04:00 за Києвом).

Нагадаємо, що другий сезон “Фолаут”, на відміну від першого, випускатиме по епізоду на тиждень, щосереди — аж до фіналу 4 лютого.

Графік виходу епізодів другого сезону “Фолаут”

  • Епізод 1 — 16 грудня
  • Епізод 2 — 24 грудня
  • Епізод 3 — 31 грудня
  • Епізод 4 — 7 січня
  • Епізод 5 — 14 січня
  • Епізод 6 — 21 січня
  • Епізод 7 — 28 січня
  • Епізод 8 — 4 лютого

Серіал, заснований на серії відеоігор Bethesda Game Studios, розгортається через 200 років після ядерного вибуху: частина людей перебуває в сховищах, тоді як решта вимушена лишатись на поверхні разом з мутантами та злочинцями. Серед основних персонажів: жителька сховища 33 Люсі Маклін (Елла Пернелл), зброєносець Братства сталі Максимус (Аарон Мотен) та Гуль (Волтон Гоггінс).

Гуль, Lucky 38 і Вегас до війни: нові кадри другого сезону "Фолаут"
Максимус (Аарон Мотен)

Наприкінці першого сезону Люсі зрештою відшукала свого батька Хенка (Кайл Маклаклен), але розкрила таємниці, які мають змінити її життя. В другому дівчина вирушає до Нью-Вегасу в супроводі Гуля, відомого раніше як Купер Говард — і цього разу нам готують ще більше флешбеків з його минулого.

З'явились нові кадри другого сезону "Фолаут" — Гуль, Lucky 38 і яскравий Вегас до війни
Купер Говард (Волтон Гоггінс)

Серед новачків в акторському складі з’являються Джастін Теру в ролі Містера Хауса та Маколей Калкін в ролі божевільного генія, і, ймовірно, лідера Легіону Цезаря.

Джастін Теру в ролі Містера Хауса в серіалі "Фолаут"
Джастін Теру в ролі Містера Хауса в серіалі “Фолаут”

Попри те, що серіал охопить більше ігрового лора, локацій та персонажів, ніж до цього, він все ще зосереджуватиметься на розповіді власної історії в розширеному світі Fallout. Шоуранери постарались врахувати численні, але дуже різні фінали гри, не обираючи один конкретний канон.

Нагадаємо, що перший сезон “Фолаут” зібрав 65 млн глядачів за 16 днів і приніс другий рекордний результат в історії Prime Video після “Перснів влади”. Критики й глядачі оцінили його в 93% на Rotten Tomatoes, рейтинги другого з’являться найближчим часом.

