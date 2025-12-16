Amazon перенесла реліз 2-го сезону "Фолаут" — перший епізод вийде раніше

Люсі (Елла Пернелл) в другому сезоні "Фолаут" / Amazon

Amazon оновила дату прем’єри другого сезону “Фолаут”, але це гарна новина: перший епізод стартує на Prime Video днем раніше.

Офіційна дата релізу: 16 грудня о 18:00 за тихоокеанським часом (17 грудня 04:00 за Києвом).

Well, well, looks like Christmas came early on Sphere. The Fallout Season Two premiere, now arriving December 16 at 6 p.m. PT. pic.twitter.com/RHpSBBXJ6H — FALLOUT⚡️ (@falloutonprime) December 15, 2025

Нагадаємо, що другий сезон “Фолаут”, на відміну від першого, випускатиме по епізоду на тиждень, щосереди — аж до фіналу 4 лютого.

Графік виходу епізодів другого сезону “Фолаут”

Епізод 1 — 16 грудня

Епізод 2 — 24 грудня

Епізод 3 — 31 грудня

Епізод 4 — 7 січня

Епізод 5 — 14 січня

Епізод 6 — 21 січня

Епізод 7 — 28 січня

Епізод 8 — 4 лютого

Серіал, заснований на серії відеоігор Bethesda Game Studios, розгортається через 200 років після ядерного вибуху: частина людей перебуває в сховищах, тоді як решта вимушена лишатись на поверхні разом з мутантами та злочинцями. Серед основних персонажів: жителька сховища 33 Люсі Маклін (Елла Пернелл), зброєносець Братства сталі Максимус (Аарон Мотен) та Гуль (Волтон Гоггінс).

Наприкінці першого сезону Люсі зрештою відшукала свого батька Хенка (Кайл Маклаклен), але розкрила таємниці, які мають змінити її життя. В другому дівчина вирушає до Нью-Вегасу в супроводі Гуля, відомого раніше як Купер Говард — і цього разу нам готують ще більше флешбеків з його минулого.

Серед новачків в акторському складі з’являються Джастін Теру в ролі Містера Хауса та Маколей Калкін в ролі божевільного генія, і, ймовірно, лідера Легіону Цезаря.

Попри те, що серіал охопить більше ігрового лора, локацій та персонажів, ніж до цього, він все ще зосереджуватиметься на розповіді власної історії в розширеному світі Fallout. Шоуранери постарались врахувати численні, але дуже різні фінали гри, не обираючи один конкретний канон.

Нагадаємо, що перший сезон “Фолаут” зібрав 65 млн глядачів за 16 днів і приніс другий рекордний результат в історії Prime Video після “Перснів влади”. Критики й глядачі оцінили його в 93% на Rotten Tomatoes, рейтинги другого з’являться найближчим часом.