Apple показала керівництву гарнітуру змішаної реальності, але пристрій може вийти з низкою проблем

За даними Марка Гурмана з Bloomberg, минулого тижня Apple продемонструвала свою майбутню гарнітуру змішаної реальності 100 ключовим керівникам компанії. Захід проходив у Театрі Стіва Джобса і є «ключовою віхою» перед публічним анонсом гарнітури, запланованим на червень. Демонстрація була покликана згуртувати найкращих співробітників Apple навколо нової великої платформи компанії.

Повідомляється, що старші керівники Apple щороку з 2018 року влаштовують перегляд гарнітури. Але раніше це були демонстрації прогресу проєкту, а не повноцінного пристрою. Остання демонстрація була більш значним «блискучим та захоплюючим» заходом.

Гурман додав, що пристрій, ймовірно, буде запущено з кількома потенційними проблемами. Так, готова гарнітура отримала дизайн, який деякі тестери визнали незручним. Пристрій потребує використання зовнішньої батареї, яку потрібно заміняти кожні кілька годин. Крім того, гарнітура не матиме явної видатної програми, і вона запуститься з обмеженим набором медіаконтенту. Все це стосується пристрою за ціною близько $3000.

У результаті керівники Apple «добиваються реалістичної атмосфери всередині компанії», розуміючи, що «цей продукт не стане хітом відразу після виходу», потенційно слідуючи шляхом Apple Watch.

Перша версія пристрою «виглядатиме марною порівняно з існуючими продуктами компанії», вважає Гурман, але в майбутньому «ймовірно зробить Apple лідером ринку змішаної реальності». Керівники очікують, що інтерес споживачів зростатиме в міру появи доступніших версій гарнітури.

У The New York Times також поділяють песимізм Гурмана. Як повідомляє видання, деякі співробітники Apple стурбовані марністю та ціною майбутньої гарнітури змішаної реальності компанії.

За словами восьми нинішніх і колишніх співробітників Apple, початковий ентузіазм щодо пристрою в компанії, мабуть, перетворився на скептицизм. Гарнітура першого покоління нібито розглядається як міст до майбутніх пристроїв, які потребують технологічних проривів. Скептики сумніваються, що пристрій є «вирішенням проблеми», як було у випадку iPod та iPhone. Щодо гарнітури немає такої ж ясності, як в інших пристроїв Apple.

Деякі співробітники Apple залишили проєкт через сумніви в його потенціалі, а інші були звільнені через відсутність прогресу в деяких функціях пристрою, включаючи Siri. Невдоволення нібито поширюється на членів керівництва Apple, деякі з яких сумніваються у перспективах пристрою.

Джерело: macrumors 1, 2