Автори серіалу «Володар перснів» розкрили, ким Темний Маг не є

Другий сезон серіалу «Володар перснів: Персні влади» розкрив Ґендальфа, але не Темного Мага, який теж є Істарі. Дехто думає, що це Саруман, але їх розчаровують шоуранери.

У фіналі другого сезону чарівник робить дуже прозорі натяки на те, що він Саруман. Він каже незнайомцю, що той один з них, і таких людей всього п’ять. Фанати творчості Джона Р. Р. Толкіна знають, що Істарі, посланих у Середзем’я Валар, було п’ятеро: Ґендальф, Саруман, Радагаст та двоє Синіх магів, Алатар і Палландо (інші імена Морінетар і Роместамо).

Фраза «один із нас» точно означає, що Темний Маг — Істарі. Це ставить хрест на інших досить цікавих теоріях його походження. Наприклад, що він один із Назгул, єдиний, чиє ім’я відомо: Кхамул, який теж був чарівником.

Отже, лишаються четверо: Саруман, Радагаст, Алатар та Палландо. Навряд Темний Маг це трохи дивакуватий Радагаст. Про Алатара та Палландо відомо небагато, окрім того, що вони послані на Схід. Місцеперебування Темного Мага говорить про це, але інших даних нема. А як щодо Сарумана?

Персонаж серіалу «Володар перснів: Персні влади» дійсно чимось схожий на Сарумана. Його борода, характер, те, як він називає Незнайомця-Ґендальфа добрим другом, який вмовляв його раніше вирушити до Середзем’я.

Однак Патрік Маккей та Джей Ді Пейн заперечили цю теорію — рідкісний випадок, коли шоуранери так активно й однозначно коментують фанатські здогадки. В інтерв’ю Vanity Fair вони сказали:

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«Я скажу щось для протоколу. Враховуючи історію Середзем’я, було б дуже, дуже, дуже малоймовірно, що це міг бути Саруман», — сказав Маккей. «Якщо не неможливо», — додає Пейн. «Темний чарівник відіграє важливу роль у подіях Середзем’я та в розвитку нашого чарівника, який тепер відомий. Том Бомбаділ сказав йому: «Тобі судилося зіткнутися з ним. А потім судилося зіткнутися з Сауроном». Отже, доля Темного Чарівника ще не вирішена, і його ім’я ще не відомо, але це майже суперечить законам гравітації та фізики, якщо це Саруман», — продовжив Маккей.

Як бачимо, шоуранери повністю виключають версію Сарумана. Лишаються Радагаст, Алатар та Палландо. Швидше за все, глядачі у майбутньому дізнаються історію когось з Синіх магів.

Джерело: GamesRadar