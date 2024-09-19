Ким є Незнайомець у серіалі «Володар перснів»? Том Бомбаділ прозоро натякає, шоуранер обіцяє розгадку

Схоже, інтрига з особою Незнайомця в серіалі «Володар перснів: Персні влади» завершується. Том Бомбаділ практично назвав Істарі цитатою з Толкіна.

Отже, у шостому епізоді найдавніший мешканець Середзем’я намагається допомогти Істарі знайти себе. Їхня подорож веде до дерев, де Незнайомець має знайти собі посох. Але Незнайомця турбує думка, що це відверне його від порятунку Норі та Поппі від небезпеки.

Бомбаділ каже йому: «Багато з тих, хто вмирає, заслуговують на життя, деякі живі заслуговують на смерть. Хто ти такий, щоб давати їм це?».

Цитата знайома шанувальникам Толкіна та глядачам фільмів Пітера Джексона — вона є у романі «Володар перснів». Майже ті самі слова промовляє Ґендальф до Фродо:

«Багато з живих заслуговують на смерть. А деякі, котрі помирають, заслуговують на життя. Чи можеш ти дати їм це?».

Це безперечний і дуже великий натяк на особу могутнього Істарі — на те, що Незнайомець насправді є Ґендальфом. У кінці першого сезону він сам промовляє іншу знайому репліку:

«Якщо сумніваєшся, Еланор Брендіфут, завжди слідуй за своїм носом».

Проте невдовзі міркувати над особою незнайомця фанатам вже не доведеться. Шоуранер серіалу «Володар перснів: Персні влади» каже, що глядачі почують кінцеву розгадку вже у другому сезоні:

«Цей сезон для персонажа — подорож до самопізнання. Він дізнався, що він чарівник, але насправді він ще не знає, як контролювати свої сили, і не знає, як він має їх використовувати та кого має боятися битися. Ви йдете у ту саму подорож, що й він. Питання «хто?» є її частиною, але це ще не все морозиво, це вишенька зверху, але на це буде відповідь цього сезону», — розповів Джей Ді Пейн.

Інша теорія фанатів полягає в тому, що Незнайомець є Алатаром, одним з Синіх магів, теж Істарі, яких Валар відправили на схід. Вона теж має кілька підтверджень у серіалі та у творах Толкіна. Так чи інакше — розкажуть фінальні епізоди сезону.

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Джерела: GamesRadar, RadioTimes