Бан серветкам для дезінфекції – вчені кажуть, що хімічні речовини в їхньому складі можуть викликати безпліддя, астму та захворювання шкіри

У новій дослідницькій статті йдеться про те, що серветки для дезінфекції містять небезпечну хімічну групу під назвою QAC, яка може викликати серйозні проблеми зі здоров’ям.

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З початку пандемії засоби для дезінфекції стали невіддільною складовою щоденного життя людей, а попит на них виріс в усьому світі. У 2021 році компанія Clorox різко збільшила виробництво серветок для дезінфекції до 1,5 млн пачок на день, а галузева торгова група звітувала, що 83% опитаних споживачів приблизно у той самий час використовували продукт протягом останнього тижня.

Згодом, коли світ трохи оговтався від коронавірусу, а навчальні заклади знову відкрили двері для учнів та вчителів, попит на засоби для дезінфекції нікуди не подівся – школярі старанно протирали серветками робочі столи, а викладачі час від часу розпилювали спеціальні спреї, чим викликали занепокоєння у групи дослідників токсичних хімікатів. На їхню думку, засоби для дезінфекції мало чим захищають користувачів від COVID-19 – натомість можуть піддавати людей під дію небезпечної хімічної групи, четвертинно амонієвих сполук (QAC).

QAC – це звичайні компоненти багатьох популярних серветок та спреїв для дезінфекції, в основному тих, які стверджують, що «вбивають 99,9% мікробів».

«Хімічні речовини можуть бути неефективними, та разом з тим дуже шкідливим‎. Ми провели дослідження, щоб дізнатися, що ми взагалі знаємо про QAC і виявили, що про них було замало даних, а ті що є – містили попередження про небезпеку», – каже провідний автор дослідницької статті та токсиколог з Університету штату Мічиган Кортні Каріньян.

QAC – це клас із сотень хімічних речовин, які використовуються у фарбах, пестицидах, засобах для дезінфекції рук, засобах особистої гігієни тощо. Останні дослідження пов’язують їх із безпліддям, вродженими дефектами, порушенням обміну речовин, астмою, шкірними та іншими захворюваннями.

Вважається, що більшість американців мають певний рівень хімічних речовин у крові. Нещодавнє дослідження, під час якого було перевірено сироватку понад 200 жителів Індіани до та після початку пандемії, виявило, що рівні QAC зросли приблизно вдвічі.

Речовини можуть опинитися в людському організмі кількома шляхами – людина може поглинати їх перорально або через шкіру, після того, як доторкнулася до дезінфікованої поверхні. У групах найбільшого ризику – маленькі діти, люди похилого віку, медичні працівники та фахівці з прибирання. Ще одна небезпечна особливість хімічних речовин – те, що вони можуть накопичуватися в організмі та довкіллі, а велика кількість доказів свідчить про те, що вони, ймовірно, сприяють створенню супербактерій або стійких до антибіотиків патогенів.

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Разом з тим є питання щодо ефективності засобів з QAC – у дослідженні кажуть про те, що вони мало чим переважають звичайні мило та воду у процесі знищення мікробів, і що навряд чи вони зможуть зупинити коронавірус, який передається через повітря. У статті дослідники закликають регуляторів проводити роз’яснення щодо хімічних речовин, включно з додатковими дослідженнями впливу QAC на здоров’я, покращеним маркуванням та виключенням можливості неосновного використання.

«Хімічні речовини, що викликають занепокоєння, слід використовувати лише там, де вони необхідні для здоров’я та безпеки, або мають вирішальне значення для функціонування суспільства, і не існує безпечніших альтернатив», — йдеться в дослідженні.

Джерело: The Guardian