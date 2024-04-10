Зненацька, продажі електромобілів BMW різко зросли на тлі спаду у Tesla та Volkswagen

BMW AG минулого кварталу різко збільшила продажі повністю електричних автомобілів — досить несподівані успіхи німецького бренду, який в Україні має своєрідну репутацію, особливо різко контрастують з не такими оптимістичними результатами Tesla і Volkswagen.

За січень-березень продажі BMW i4, iX1 та i7 підскочили аж на 41% порівняно до аналогічного періоду 2023 року, що своєю чергою посприяло зростанню продажів електромобілів всієї групи на 28%.

Високі продажі електромобілів BMW — повна протилежність сезонному уповільненню в глобальному масштабі, особливо в Європі, де частка акумуляторних електромобілів у загальних продажах вийшла на плато після скасування державних пільг та стимулів. Так, Volkswagen AG відзвітував про спад продажів на 3% у першому кварталі — успіхи в Китаї не змогли компенсувати 24% падіння в Європі. Продажі електромобілів Mercedes-Benz Group AG у першому кварталі впали на 8% через проблеми у ланцюжку постачань, поступове зняття з виробництва двомісного Smart Fortwo і млявий попит у Німеччині після скасування державних субсидій. Щодо Tesla, лідер ринку вперше за чотири роки відзвітував про падіння квартальних продажів.

BMW vs Mercedes-Benz vs Audi

BMW раніше багатьох почала електрифікацію модельного ряду, з випуску сітікару В-класу BMW i3 у 2013 році. Попри змішані відгуки та неоднозначне сприйняття, BMW i3 разом з Nissan Leaf та іншими сміливо можна віднести до культових моделей першої генерації — його загальні продажі сягнули 250 тис. наприкінці 2022 року. Відтоді BMW, на відміну від багатьох інших, не збавляла обертів та досить активно нарощувала пропозицію. А тепер пожинає плоди. Власне, можна згадати преміумседан i4, який продається великими партіями, і новенький кросовер iX2.

Щодо викликів, наразі BMW стикається з жорсткою конкуренцією в Китаї, найбільшому ринку збуту, де ослаблена економіка і цінова війна, яку розв’язала Tesla, тиснуть на галузь, особливо на преміумсегмент. В Китаї продажі авто BMW та Mini в Китаї знизилися на 3,8%, тоді як в Європі та США зросли на 5,5% та 1,2% відповідно.

У 2023 році електромобілі становили 15% у загальних продажах BMW, а цьогоріч їхня частка, за планом, має зрости до 20%. Маючи парк із 15 повністю електричних моделей за усіма брендами BMW націлюється на продажі у 500 тис. На тлі успіхів EV-напряму акції BMW додали ще 1,3% на біржі 10 квітня, збільшивши приріст з початку року до 14%.