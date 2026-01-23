Новини Софт 23.01.2026 comment views icon

Будильники на iPhone самостійно переходять в режим "без звуку": як виправити?

Катерина Левицька

На iPhone зламались будильники з масовим переходом в режим "без звуку"
Apple iPhone 15 Pro / Depositphotos

Якщо ви нещодавно проспали на роботу — сміливо винуватьте Apple. Чимало власників iPhone скаржаться, що їхні будильники раптово переходять в режим “без звуку”.

На цей час невідомо, що саме спричиняє скидання налаштувань. Автори 9to5mac припускають, що збій міг торкнутися лише “старих” будильників iPhone, які використовували класичні тони. Аби перевірити, чи змінились налаштування у вас:

  • Відкрийте програму “Годинник” на своєму пристрої;
  • Натисніть на кожен з будильників;
  • Переконайтесь, що для параметра “Звук” обрано мелодію, а не значення “Немає”.
На iPhone зламались будильники з масовим переходом в режим "без звуку"На iPhone зламались будильники з масовим переходом в режим "без звуку"На iPhone зламались будильники з масовим переходом в режим "без звуку"

Важливо: якщо звук будильника налаштовано як слід, він видаватиме мелодію у заданий час незалежно від того, чи перебуває iPhone у беззвучному режимі.

Серед інших поширених помилок “тихого” спрацювання будильників:

  • Низький рівень гучності: можна налаштувати в параметрах, пункті керування чи боковими кнопками;
  • Функція розпізнавання уваги Face ID: коли ви дивитесь на екран, звук будильника автоматично зменшується; іноді спрацьовує випадково, навіть коли ви спите, але її можна деактивувати в Налаштуваннях Face ID і код допуску Функції, пильні до уваги (просто зніміть вибір).

Нагадаємо, що з випуском iOS 26.1 Apple ускладнила пропуск та ігнорування будильника. Оновлений інтерфейс додав кнопку-слайдер для відключення сигналу: тепер користувач має постаратись і провести пальцем далі по екрану, щоб вимкнути будильник повністю, тоді як раніше вистачало одного доторку (іноді випадкового).

Користувачі macOS 26 мають проблеми з масштабуванням вікон через “фейкові” заокруглені кути

