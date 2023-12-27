Новини Кіно 27.12.2023 о 15:59 comment views icon

«Бунтівний місяць» Зака Снайдера обійшов «‎Ілюзію безпеки» та очолив топ англомовних фільмів Netflix

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Катерина Даньшина

Авторка новин

«Бунтівний місяць» Зака Снайдера обійшов «‎Ілюзію безпеки» та очолив топ англомовних фільмів Netflix

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Після дебюту 22 грудня фільм набрав 23,9 млн переглядів і посів перше місце у тижневому рейтингу англомовних фільмів Netflix.

Аби потрапити до загальної десятки найпопулярніших фільмів Netflix «Бунтівний місяць. Частина 1: Дитя вогню‎» має перевершити «‎Евакуацію 2», який набрав трохи менш як 135 млн переглядів після прем’єри.

Головний конкурент роботи Снайдера, апокаліптичний трилер Сема Есмейла «Ілюзія безпеки‎», також потроху рухається до списку найкращих — минулого тижня він отримав 19,7 млн переглядів, а загалом за перші три тижні зібрав понад 100 млн.

Минулого тижня у топ 10 також потрапили «Втеча з курника: Світанок наггетсів» з 14,9 млн переглядів, «‎Брати Супер Маріо в кіно» з 7,9 млн переглядів, анімаційна комедія Адама Сендлера «Лео» з 7,2 млн переглядів і «Родинний обмін‎» з 6,4 млн переглядів.

Серед серіалів другий тиждень поспіль лідирує «Моє життя з Волтерами‎» (+7,6 млн минулого тижня), а на другому — шостий і останній сезон «‎Корони» (+5,7 млн переглядів).

Водночас «Бунтівний місяць. Частина 1: Дитя вогню‎» отримав надзвичайно низькі оцінки критиків — нині його рейтинг на Rotten Tomatoes складає всього 24% на основі 134 рецензій.

Друга частина космічної саги, «Бунтівний місяць. Частина 2: Та, що лишає шрами‎» вийде на Netflix 19 квітня 2024 року.

  • За сюжетом фільму після аварійної посадки на місяці десь на краю всесвіту Кора, незнайомка з таємничим минулим, починає нове життя в мирному фермерському поселенні. Проте незабаром вона стає його єдиною надією, коли тиранічний регент Балізаріус дізнається, що місцеві випадково продали врожай Кривавим Сокирам — ватажкам затятого повстанського угрупування. З місією знайти бійців, готових ризикнути життям заради жителів Вельдта, Кора подорожує різними планетами.
  • «Бунтівний місяць» був задуманий Снайдером ще понад десятиліття тому — початково, як частина «Зоряних війн», яку режисер представив Lucasfilm у період між завершенням трилогії-приквелу у 2005 році та продажем Lucasfilm Disney у 2012 році. Згодом історія була перероблена продюсером Еріком Ньюманом і самим Снайдером, спочатку як оригінальний телесеріал, а потім як повнометражний фільм.
  • У перспективі «Бунтівний місяць» мав стати одним із наймасштабніших фільмів Netflix, якщо не найбільшим. Маючи загальний бюджет між двома частинами в $166 мільйонів, Снайдер запросив акторський склад високого рівня, щоб реалізувати його бачення: Софія Бутелла у ролі Кори, Фра Фі у ролі Балізаріуса, Чарлі Ханам («Тихоокеанський рубіж»), Кері Елвіс («Принцеса-наречена»), Ед Скрейн та Міхіль Гаусман з «‎Гри престолів», Джімон Хонсу («Шазам!») та інші. Навіть Ентоні Гопкінс з’являється як голос механічного лицаря, який бореться поруч з Корою.
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