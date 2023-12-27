«Бунтівний місяць» Зака Снайдера обійшов «‎Ілюзію безпеки» та очолив топ англомовних фільмів Netflix

Після дебюту 22 грудня фільм набрав 23,9 млн переглядів і посів перше місце у тижневому рейтингу англомовних фільмів Netflix.
Аби потрапити до загальної десятки найпопулярніших фільмів Netflix «Бунтівний місяць. Частина 1: Дитя вогню» має перевершити «Евакуацію 2», який набрав трохи менш як 135 млн переглядів після прем’єри.
Головний конкурент роботи Снайдера, апокаліптичний трилер Сема Есмейла «Ілюзія безпеки», також потроху рухається до списку найкращих — минулого тижня він отримав 19,7 млн переглядів, а загалом за перші три тижні зібрав понад 100 млн.
Минулого тижня у топ 10 також потрапили «Втеча з курника: Світанок наггетсів» з 14,9 млн переглядів, «Брати Супер Маріо в кіно» з 7,9 млн переглядів, анімаційна комедія Адама Сендлера «Лео» з 7,2 млн переглядів і «Родинний обмін» з 6,4 млн переглядів.
Серед серіалів другий тиждень поспіль лідирує «Моє життя з Волтерами» (+7,6 млн минулого тижня), а на другому — шостий і останній сезон «Корони» (+5,7 млн переглядів).
Водночас «Бунтівний місяць. Частина 1: Дитя вогню» отримав надзвичайно низькі оцінки критиків — нині його рейтинг на Rotten Tomatoes складає всього 24% на основі 134 рецензій.
Друга частина космічної саги, «Бунтівний місяць. Частина 2: Та, що лишає шрами» вийде на Netflix 19 квітня 2024 року.
- За сюжетом фільму після аварійної посадки на місяці десь на краю всесвіту Кора, незнайомка з таємничим минулим, починає нове життя в мирному фермерському поселенні. Проте незабаром вона стає його єдиною надією, коли тиранічний регент Балізаріус дізнається, що місцеві випадково продали врожай Кривавим Сокирам — ватажкам затятого повстанського угрупування. З місією знайти бійців, готових ризикнути життям заради жителів Вельдта, Кора подорожує різними планетами.
- «Бунтівний місяць» був задуманий Снайдером ще понад десятиліття тому — початково, як частина «Зоряних війн», яку режисер представив Lucasfilm у період між завершенням трилогії-приквелу у 2005 році та продажем Lucasfilm Disney у 2012 році. Згодом історія була перероблена продюсером Еріком Ньюманом і самим Снайдером, спочатку як оригінальний телесеріал, а потім як повнометражний фільм.
- У перспективі «Бунтівний місяць» мав стати одним із наймасштабніших фільмів Netflix, якщо не найбільшим. Маючи загальний бюджет між двома частинами в $166 мільйонів, Снайдер запросив акторський склад високого рівня, щоб реалізувати його бачення: Софія Бутелла у ролі Кори, Фра Фі у ролі Балізаріуса, Чарлі Ханам («Тихоокеанський рубіж»), Кері Елвіс («Принцеса-наречена»), Ед Скрейн та Міхіль Гаусман з «Гри престолів», Джімон Хонсу («Шазам!») та інші. Навіть Ентоні Гопкінс з’являється як голос механічного лицаря, який бореться поруч з Корою.