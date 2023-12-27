«Бунтівний місяць» Зака Снайдера обійшов «‎Ілюзію безпеки» та очолив топ англомовних фільмів Netflix

Після дебюту 22 грудня фільм набрав 23,9 млн переглядів і посів перше місце у тижневому рейтингу англомовних фільмів Netflix.

Аби потрапити до загальної десятки найпопулярніших фільмів Netflix «Бунтівний місяць. Частина 1: Дитя вогню‎» має перевершити «‎Евакуацію 2», який набрав трохи менш як 135 млн переглядів після прем’єри.

Головний конкурент роботи Снайдера, апокаліптичний трилер Сема Есмейла «Ілюзія безпеки‎», також потроху рухається до списку найкращих — минулого тижня він отримав 19,7 млн переглядів, а загалом за перші три тижні зібрав понад 100 млн.

Минулого тижня у топ 10 також потрапили «Втеча з курника: Світанок наггетсів» з 14,9 млн переглядів, «‎Брати Супер Маріо в кіно» з 7,9 млн переглядів, анімаційна комедія Адама Сендлера «Лео» з 7,2 млн переглядів і «Родинний обмін‎» з 6,4 млн переглядів.

Серед серіалів другий тиждень поспіль лідирує «Моє життя з Волтерами‎» (+7,6 млн минулого тижня), а на другому — шостий і останній сезон «‎Корони» (+5,7 млн переглядів).

Водночас «Бунтівний місяць. Частина 1: Дитя вогню‎» отримав надзвичайно низькі оцінки критиків — нині його рейтинг на Rotten Tomatoes складає всього 24% на основі 134 рецензій.

Друга частина космічної саги, «Бунтівний місяць. Частина 2: Та, що лишає шрами‎» вийде на Netflix 19 квітня 2024 року.