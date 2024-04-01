Кінець епохи: Джим Раян покинув посаду CEO PlayStation, він більше не працює в Sony

Раян керував ігровим бізнесом PlayStation з лютого 2019 року і загалом пропрацював в Sony 30 років (його кар’єра почалася за рік до виходу першої консолі PlayStation). Тепер підрозділом керує Хірокі Тотокі — чинний фінансовий та операційний директор Sony з 1 квітня додатково та тимчасово взяв на себе обов’язки головного в PlayStation (поки Sony шукає повноцінну заміну Раяну).

Раян пішов, тепер керує Тотокі

Про відставку Раяна стало відомо ще восени 2023 року. Він залишив Sony на тлі великої реструктуризації бізнесу та масових звільнень (900 людей залишилося без роботи), які вдарили по багатьох проєктах — кадрові “оптимізації” у внутрішніх студіях PlayStation стали частиною масштабних звільнень, які почалися в геймдеві наприкінці 2022 року і посилилися на початку 2024 року. Раніше новий тимчасовий бос PlayStation Хірокі Тотокі на тлі скорочення квартального прибутку ігрового напряму Sony на 25% відзначав певні проблеми з розподілом бюджетів на розробку в контексті обговорення заходів щодо збільшення прибутку.

Кінець епохи Раяна в PlayStation

До речі. це вже друга знакова відставка в ігровій індустрії за досить короткий термін — наприкінці 2023 року з посади CEO Activision Blizzard пішли Боббі Котіка. Думки про Раяна в індустрії є різні, дідо топменеджер залишив по собі досить контроверсійну спадщину: з одного боку багато хто відзначає його внесок у збереження лідерства Sony на ринку, з іншого — не менше критикують через надмірний акцент на ігри-сервіси й зростання цін на PlayStation 5. Хай там що, за керівництва Раяна вийшли PlayStation 5 та PlayStation VR 2, а у складі PlayStation Studios з’явилися Bungie (Destiny 2), Insomniac Games (Marvel’s Spider-Man), Bluepoint Games (ремейк Demon’s Souls), Housemarque (Returnal) та Nixxes Software (PC-порти). То ж це безперечно кінець старої епохи й початок нової сторінки в історії PlayStation.

Раптом проґавили, перш ніж піти, вже колишній топменеджер Sony зробив ще кілька цікавих анонсів — назвав головні ігри кожного покоління PlayStation в інтерв’ю виданню Variety (PlayStation — Ridge Racer, PlayStation 2 — GTA 3, PlayStation 3 — Uncharted: Drake’s Fortune, PlayStation 4 — Marvel’s Spider-Man, PlayStation 5 — God of War Ragnarok), уточнив тираж культової PS2 — він перевищив 160 млн екземплярів (Nintendo на кінець 2023 року продала 139,36 млн консолей Switch, тож боротьба за титул найбільш продаваної консолі продовжується). Також Раян заявив, що PS5 гарно йде і має всі шанси зрештою стати найуспішнішою консоллю за всю історію Sony — на 31 грудня 2023 року продажі PS5 сягнули 55 млн, водночас компанія знизила прогноз на цей рік (з 25 до 21 млн). Наразі Sony готується до випуску PS5 Pro — mid-gen оновлення очікується восени 2024 року.

Онлайн-курс Pyton від Powercode academy. Опануйте PYTHON з нуля та майте проект у своєму портфоліо вже через 4 місяця. Приєднатися

У якому напрямку після Sony піде кар’єра Джима Раяна і чим далі він планує зайнятися, поки невідомо. Водночас він раніше натякав, що поки не збирається йти на пенсію. А що думаєте про Джима Раяна ви? Розкажіть у коментарях!

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!