Sony официально объявила о покупке американской студии Bluepoint Games, которая известна по ремейкам Shadow of the Colossus и Demon’s Souls. О новом приобретении традиционно рассказал глава Playstation Studios Герман Хульст в официальном блоге PlayStation.

Bluepoint Games — очередное пополнение в составе Playstation Studios. Этим летом к Sony присоединилась финская команда Housemarque, разработавшая Resogun и Returnal, а также нидерландская студия Nixxes, портировавшая Deus Ex: Human Revolution и Shadow of the Tomb Raider на ПК. Позже президент и СЕО Sony IE Джим Райан подтвердил, что Nixxes Software поможет Sony с портированием игр на ПК. Также в этом месяце Sony купила Firesprite, разработчиков The Playroom.

Еще в июне японское подразделение PlayStation случайно проговорилось о приобретении Bluepoint Games, опубликовав картинку с логотипом студии в анонсе о присоединении Housemarque. Объявляя о покупке Bluepoint Games, Герман Хульст отшутился по этому поводу.

None of you saw this acquisition coming! 😊 — Hermen Hulst (@hermenhulst) September 30, 2021

Никто из вас даже и не подозревал об этой покупке!

Студию Bluepoint Games основали в 2006 году, а сейчас в ее штате студии насчитывается около 70 сотрудников со средним опытом работы в индустрии около 15 лет. Сумму сделки стороны не объявили, но в отдельном интервью порталу IGN разработчики раскрыли некоторые интересные детали и рассказали о планах.

Bluepoint начала переговоры с Sony после того, как завершила разработку ремейка Demon’s Souls. К слову, разработчики поделились обновленными данными о продажах игры — они перевалили за 1,4 миллиона копий. На это ушло чуть больше 10 месяцев.

Президент Bluepoint Games Марко Траш поблагодарил поклонников за поддержку и заявил, что в составе PlayStation Studios команда поднимет планку качества еще выше и создаст еще более запоминающиеся проекты PlayStation. Bluepoint уже приступила к следующему проекту — некой «оригинальной игре». Но подробностей об этом загадочном проекте пока нет. Президент Bluepoint Games лишь оговорил, что разработка оригинальной игры займет больше времени, чем ремейк или ремастер. То есть, эта игра, чем бы она не оказалась, явно выйдет еще нескоро.

Глава Playstation Studios заявил, что открыта к новым сделкам со сторонними студиями, но не ради банального укрупнения, а по принципу «качество превыше всего».