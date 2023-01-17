На підході доступніші системі плати Socket AM5 із логікою AMD A620

Продаж нових процесорів AMD Ryzen 7000 безпосередньо пов’язаний з доступністю материнських плат, оснащених роз’ємом AM5. Нова платформа передбачає використання як нового процесорного роз’єму, так й пам’яті DDR5. Тож відбутися легкою модернізацією системи не вдасться – необхідно купувати багато нових компонентів. І ціна комплектуючих часто впливає на рішення про купівлю.

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Раніше цього місяця AMD представила настільні процесори серії Ryzen 7000 (без X), які пропонуються за доступнішою ціною порівняно з лінійкою Ryzen 7000X. І вже незабаром у продажу мають з’явитися доступніші материнські плати з роз’ємом AM5. Новинки на базі набору системної логіки A620 були помічені у регуляторному органі Євразійської економічної комісії та на торговому майданчику Goofish. Там було перераховано такі материнські плати:

ASUS TUF GAMING A620M-PLUS D5

GIGABYTE A620M D3H

GIGABYTE A620M DS3H

GIGABYTE A620M S2H

GIGABYTE A620M H

GIGABYTE A620M K

В рамках анонсу процесорів Ryzen 7000 та чипсетів серій X670/X670E компанія AMD оголосила про намір продавати материнські плати AM5 за ціною від $125. Поточна точка входу на нову платформу становить близько $388, якщо враховувати найбільш доступний процесор Ryzen 7 7600 ($229) і найдешевшу материнську плату з чипсетом B650 ($159-$169). Але ще потрібно враховувати вартість нової пам’яті DDR5.

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Чипсет A620 майже напевно отримає менше ліній PCIe і портів USB. Покупці також повинні бути готовими до відсутності підтримки PCIe Gen5 і, швидше за все, до заблокованих можливостей розгону. Хоча сама AMD ще не оголосила точних характеристик цього набору системної логіки початкового рівня.

Джерело: videocardz