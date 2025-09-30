Новини Ігри 30.09.2025 comment views icon

CD Projekt Red відкрила вакансію ком'юніті-менеджера для України

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

CD Projekt Red відкрила вакансію ком'юніті-менеджера для України
The Witcher 3 / CD Projekt Red

CD Projekt Red серйозно виходить на український ринок — студія відкрила вакансію ком’юніті-менеджера, який буде відповідати саме за роботу з українською спільнотою.

Студія планує комунікувати з українською аудиторією не лише через глобальні акаунти, а через власного представника. Ключова деталь, що він “говоритиме тією ж мовою”, що й локальні гравці. Тому на сайті польської студії з’явилася відповідна вакансія з переліком вимог до кандидата.

Згідно з описом, окремий акцент зроблено на моніторингу трендів і настроїв української аудиторії. Новий фахівець відстежуватиме, що обговорюють гравці, які теми “залітають” і як поводяться конкуренти, щоб оперативно змінювати контент-стратегію. Також у його завданнях — швидка реакція на негатив і потенційні кризові ситуації спільно з глобальною командою CDPR.

А от головне завдання майбутнього менеджера — будувати міцний зв’язок між CDPR і українцями. Людина на цій позиції керуватиме кількома проєктами, створеними спеціально для нашого ринку. Ще вона працюватиме з локальними амбасадорами й контент-креаторами.

Серед ключових обов’язків — переклад і адаптація глобальних комунікацій студії під український контекст: від постів у соцмережах до новин про нові релізи. Менеджер також відповідатиме за створення та ведення офіційних українських акаунтів CD Projekt Red — із регулярними оновленнями, живою взаємодією зі спільнотою та збереженням фірмового стилю студії.

Цей крок можна вважати знаковим: студія, яка стоїть за The Witcher і Cyberpunk 2077, вперше так чітко окреслює намір системно працювати з українським ринком. До того ж попереду продовження історії Цірі у північному королівстві Ковір та сиквел Cyberpunk активно розробляється. А разом з цим команда працює над декількома іншими проєктами, включно з екшн-RPG з ближнім боєм Hadar. Тож майбутній менеджер матиме чимало цікавих завдань. Та і для резюме досвід роботи в одній з найдорожчих компаній в Європі стане солідним пунктом.

Джерело: CD Projekt Red 

Популярні новини

arrow left
arrow right
Нова Gothic від німців? Анонсовано екшн-RPG Asterfel "у стилі 2000-х" з відкритим світом та мутантами
Нова RPG від творців Witcher 3 дозволить одразу перейти до фінального боса
Перший геймер серед святих: Ватикан канонізував фана Halo
Портрет "українського електроводія" за ПриватБанком: 40-річний одружений підприємець, що бере авто у кредит на 5 років
Фанам Battlefield 6 подарують ексклюзивні предмети на старті — але доведеться грати в Battlefield 2042
Nintendo забороняє всі RPG: компанія запатентувала виклик створінь для бою
Айтішники скоротили донати на ЗСУ: до 5% від зарплати, найактивніші — з прифронтових регіонів і ті, що не збираються виїжджати з України
В Steam запроваджують розподіл рецензій за "мовним принципом”
Фани серіалу "Фолаут" розкрили "таємничу" роль Маколея Калкіна за формою вух
GSC тизерить Дугу як ключове місце DLC для S.T.A.L.K.E.R. 2
"Samsung, Asus, Xiaomi, тримаєте клієнтів за дурнів?": Гороховський заявив про тиск на реселерів через "10% знижки на все" у monoмаркет
Всі бояться Hollow Knight Silksong: сиквел Team Cherry "затримав” релізи щонайменше 8 ігор
У Steam стартував розпродаж Capcom — вся лінійка Resident Evil та Devil May Cry зі знижками до -80%
Претендент на "Гру року"? Shinobi: Art Of Vengeance оцінили у 89/100 на Opencritic, одна з найвищих оцінок у 2025-му
Inside у версії харків'ян: вийшло демо горор-платформера Floralis про пошуки сестри у світі хижих рослин
Зустріч Hitman з Uncharted? Перший повний геймплей 007: First Light і дата виходу
Бета Battlefield 6 встановила рекорд серії в Steam з піком 520 000 гравців
Epic Games роздає топовий кіберпанк-слешер Ghostrunner 2
Konami показала найдетальнішу мапу Silent Hill f — Ебісугаока, ліси та звивисті дороги
"Все почалось з однієї людини": вийшов трейлер другого сезону "Фолаут" з Містером Хаусом і Кігтями Смерті
Геймер з Китаю зібрав рекордні 40 000 ігор в Steam — на це пішло 15 років і $250 000
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати