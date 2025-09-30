CD Projekt Red відкрила вакансію ком'юніті-менеджера для України

The Witcher 3 / CD Projekt Red

CD Projekt Red серйозно виходить на український ринок — студія відкрила вакансію ком’юніті-менеджера, який буде відповідати саме за роботу з українською спільнотою.

Студія планує комунікувати з українською аудиторією не лише через глобальні акаунти, а через власного представника. Ключова деталь, що він “говоритиме тією ж мовою”, що й локальні гравці. Тому на сайті польської студії з’явилася відповідна вакансія з переліком вимог до кандидата.

Згідно з описом, окремий акцент зроблено на моніторингу трендів і настроїв української аудиторії. Новий фахівець відстежуватиме, що обговорюють гравці, які теми “залітають” і як поводяться конкуренти, щоб оперативно змінювати контент-стратегію. Також у його завданнях — швидка реакція на негатив і потенційні кризові ситуації спільно з глобальною командою CDPR.

А от головне завдання майбутнього менеджера — будувати міцний зв’язок між CDPR і українцями. Людина на цій позиції керуватиме кількома проєктами, створеними спеціально для нашого ринку. Ще вона працюватиме з локальними амбасадорами й контент-креаторами.

Серед ключових обов’язків — переклад і адаптація глобальних комунікацій студії під український контекст: від постів у соцмережах до новин про нові релізи. Менеджер також відповідатиме за створення та ведення офіційних українських акаунтів CD Projekt Red — із регулярними оновленнями, живою взаємодією зі спільнотою та збереженням фірмового стилю студії.

Цей крок можна вважати знаковим: студія, яка стоїть за The Witcher і Cyberpunk 2077, вперше так чітко окреслює намір системно працювати з українським ринком. До того ж попереду продовження історії Цірі у північному королівстві Ковір та сиквел Cyberpunk активно розробляється. А разом з цим команда працює над декількома іншими проєктами, включно з екшн-RPG з ближнім боєм Hadar. Тож майбутній менеджер матиме чимало цікавих завдань. Та і для резюме досвід роботи в одній з найдорожчих компаній в Європі стане солідним пунктом.

Джерело: CD Projekt Red