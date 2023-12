Деметріус Поліхрон – все: автор фанфіку на «Володар перснів» програв суд нащадкам Толкіна та Amazon, завинив $134000 та втратив право на публікацію

У квітні Деметріус Поліхрон, автор книжки 2017 року з цікавою назвою «Братство Короля» (The Fellowship of the King) за мотивами роману «Володар перснів» подав до суду на Amazom та Tolkien Estate: мовляв, у серіалі «Персні влади» використані його ідеї. Як не важко було передбачити, він програв та має компенсувати $134000 судових витрат.

Більш того, зустрічний позов позбавив Деметріуса права публікації свого фанфіку та творів на його основі. Про подробиці цієї історії ми писали раніше, і ось вона дійшла фіналу.

Позов Поліхрона був відхилений. Суддя виніс протилежне рішення: книга Поліхрона порушує авторське право творців серіалу Amazon. Tolkien Estate подав власний позов проти Поліхрона, намагаючись припинити подальше розповсюдження його книги – було надано постійну заборону публікації «Братства Короля» та шести продовжень, запланованих його автором. Книга продавалася, автор мав з неї дохід, який тепер втратив. Суддя у справі також назвав позов Поліхрона «несерйозним та необґрунтованим» та присудив йому компенсувати судові витрати Tolkien Estate та Amazon у розмірі $134 000.

Попри відверту безглуздість та нахабство, подібні позови можуть істотно ускладнити становище менш відомих авторів додатковими витратами та судовою тяганиною. У разі успіху прецедент Деметріуса Поліхрона мав би для них погані наслідки. Але сталося навпаки – звертатися з подібними позовами буде менше охочих.

