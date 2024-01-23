Девід Фінчер продовжив контракт з Netflix до 2027 року — попри закриття серіалу «Мисливець за розумом»

Девід Фінчер залишається з Netflix — маестро трилерів про серійних вбивць продовжив контракт з лідером стримінгу ще на три роки, до 2027-го. Це і ще дещо стало відомо з нещодавнього інтерв’ю режисера, яке вийшло в грудневому випуску французького журналу Premiere.

Фінчер продовжить знімати для Netflix

Девід Фінчер — один з найяскравіших світових режисерів з тих небагатьох, які не потребують додаткових представлень: «Бійцівський клуб», «Дівчина з тату дракона», «Зодіак», «Сім», «Загадкова історія Бенджаміна Баттона» та інші шедеври, які хочеться переглядати і якими Фінчер зробив собі ім’я у світовому кінематографі.

Повертаючись до новини, якщо пригадуєте, ще у 2020-му Девід Фінчер уклав з Netflix ексклюзивну чотирирічну угоду — термін її дії мав закінчитися якраз у 2024 році, та режисер вирішив подовжити контакт ще на три роки. Він продовжить створювати оригінальний контент для Netflix щонайменше до 2027 року.

Свого часу Фінчер твердо вірив, що Netflix — найкраще місце в Голлівуді, щоб продовжувати знімати кіно. Принаймні, саме так сприймалися його попередні висловлювання — наприклад, в інтерв’ю Le Monde він заявив наступне:

«Вони прийняли галузевий стандарт, який має сенс для кінематографістів. У Netflix, безумовно, найкращий “контроль якості” в усьому Голлівуді» Девід Фінчер, режисер

Вже близько десяти років Фінчер працює суто на Netflix — за цей час вийшли такі відомі серіали, як «Картковий будинок», «Мисливець за розумом», «Любов, смерть і роботи» (співавтор ідеї та виконавчий продюсер), а також повнометражні фільми «Манк» (2020) і найновіший «Вбивця» із Майклом Фассбендером. Поки що немає жодних подробиць щодо подальших проєктів режисера для стримінгу.

Третій сезон «Мисливця за розумом» — чому не вийшло

До речі, в цьому інтерв’ю згадали й про серіал «Мисливець за розумом», який виходив на Netflix у 2017-2019 роках — незвичайна кримінальна процедурна драма про спецагентів ФБР, які наприкінці 1970-х допитують серійних вбивць і маніяків з метою вивчення їхньої психології. Це шоу про становлення відділу поведінкового аналізу ФБР за мотивами автобіографічної книги спецагента Джона Дуґласа «Mind Hunter: Inside FBI’s Elite Serial Crime Unit». Серіал закрили після другого сезону попри високі рейтинги, позитивні відгуки та незавершений фінал — «шоу виявилося занадто дорогим і недостатньо популярним, щоб продовжувати». Раніше Фінчер також згадував зайнятість іншими проєктами та надто виснажливе виробництво другого сезону серед факторів, які зрештою завадили зняти продовження.

У новому інтерв’ю Девід Фінчер знову згадав про гроші — він пояснив, що свідомо ризикнув з Mind Hunter, зробив ухил у психологію, щоб вирізнятися на тлі інших шоу про ФБР, але зрештою серіал виявився дуже дорогим. В Netflix захотіли переглянути підхід до виробництва.

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«Нам сказали, що більше немає сенсу продовжувати — якщо не скоротити бюджет або не зробити шоу більше доступним, щоб його дивилося більше глядачів. Змінювати підхід дуже не хотілось, і тоді нам, з усією повагою, повідомили, що тоді це кінець історії».

Це можна вважати непрямим підтвердженням творчих розбіжностей між Девідом Фінчером та Netflix, які зрештою призвели до закриття вподобаного фанатами та критиками серіалу Mind Hunter.