Новини Кіно 13.01.2026 comment views icon

"Дивні дива 5" знімали без готового сценарію, а фінал початково тривав 3+ години

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

"Дивні дива 5" знімали без готового сценарію, а фінал початково тривав 3+ години
Міллі Боббі Браун (Од) та режисер Шон Леві на зйомках "Дивних див" / Netflix

Новий документальний фільм Netflix, присвячений серіалу “Дивні дива”, розкриває цікаві деталі та труднощі виробництва п’ятого і фінального сезону. Він, нагадаємо, отримав суперечливі оцінки, а нове зізнання братів Дафферів цілком може пояснити сприйняття глядачів.

У тексті присутні спойлери до фіналу серіалу “Дивні дива”.

Ще на початку двогодинного документального фільму Даффери окреслюють: п’ятий сезон серіалу “Дивні дива” почали знімати без готового сценарію, в основному — для фінального епізоду. Доля Од (Міллі Боббі Браун) лишалася невизначеною на момент запуску перших камер, а суперечки авторів тривали протягом зйомок чи не всіх наступних епізодів.

“Ми розпочали виробництво, не маючи готового сценарію для фіналу. Це було страшно, бо ми хотіли зробити все правильно. Це був найважливіший сценарій сезону”, — каже Метт Даффер.

В якийсь момент його брат Росс пропонує: “Одинадцять збирається завершити життя самогубством”. На що Метт заперечує й пояснює, що постійні перекручування ситуації можуть виснажити глядачів. Зрештою рішення, яке й потрапило у фінал “Дивних див”, зберегло “багатозначність”, зі слів першого.

"Дивні дива 5" знімали без готового сценарію, а фінал початково тривав 3+ години
Брати Даффери на зйомках “Дивних див”

Цікаво, що початкова тривалість фіналу відповідала чуткам і передбачала 3 години екранного часу. Тоді як остання сцена битви з Векною та Мозкожером все ж мала залучити Демогоргонів, питання відсутності яких неодноразово підіймалось в соцмережах після релізу восьмого епізоду.

“Векна не очікував такої підступної атаки на своїй рідній території. Він ніколи в житті не міг би собі цього уявити”, — пояснював раніше Метт в інтерв’ю The Wrap. “Демогоргони десь там є. Звичайно, ми обговорювали битву з ними на додаток до протистояння Мозкожеру. Але нам здавалось дуже правильним питанням — навіщо вони там, якщо гігантське чудовисько може атакувати їх самостійно? Йому не потрібна “армія мурах”, він сам про себе подбає. Це гігантська, безлюдна територія. Якщо пам’ятаєте, ви бачили, як Генрі блукає нею ще в 4 сезоні, і в якийсь момент своєї подорожі він бачить демо далеко вдалині”.

З усім тим, версія з Демогоргонами була, щобільше — вона передбачала відсилання до “Чужих”.

“У якийсь момент ми мали намір зіткнутися з гігантським полем демо-яєць, з чимось на кшталт фільму “Чужі”, але всі свої ідеї не втілиш”, — пояснив Метт Даффер, а його брат Росс підтвердив: “Так, це було у тригодинній версії фіналу, яка так і не була написана”.

План передбачав, що істоти вилазитимуть з яєць, коли команда Гокінсу проходитиме повз поле. Однак шоуранери були стурбовані “демовтомою”, оскільки раніше часто показували їх у сезоні.

“Одна з речей, про які ми часто говорили, це просто втома від демо. Я відчував, що ми зробили все, що хотіли зробити з ними в “Чарівнику” і мали зосередитися на Векні та Мозкожері, якого ще не було в цьому сезоні”, — пояснив Росс Даффер.

П’ятий сезон серіалу “Дивні дива” і документальний фільм про його створення “Остання пригода” вже доступні для перегляду на Netflix.

Спецпроєкти
Чорна п’ятниця на MOVA: що варто купити в період розпродажу – від пилососів до стайлерів
EPAM реалізувала масштабну цифрову трансформацію Держстату: від стратегії до нового порталу з ШІ

“Дивні дива” для пенсіонерів: Netflix анонсував новий Sci-Fi серіал братів Дафферів

Джерело: Games Radar 1, 2

Популярні новини

arrow left
arrow right
Дуже "багаті" дива: серіал Stranger Things поповнив економіку США на $1,4 млрд
На Apple TV завершився серіал "Плюрибус": всі 9 епізодів доступні для перегляду
Другий сезон серіалу "Берлін": перші кадри і дата виходу спінофу "Паперового будинку"
Серіал "Фолаут" розкрив 15-річну таємницю Сховища 24, видаленого з New Vegas
Amazon замовила одразу два сезони для серіалу God of War — перші епізоди зніме режисер "Сьогуна" та "Хлопаків"
"Дивні дива" для пенсіонерів: Netflix анонсував новий Sci-Fi серіал братів Дафферів
На Netflix завершився серіал "Дивні дива" — після 9 років трансляції
Тизер фільму "Людина-павук 4" розкрив загадкову роль зірки "Дивних див"
Netflix анонсував фільм "Дивні дива: Остання пригода" про залаштунки фінального сезону — дивимось трейлер
На Netflix вийшов фільм "Дивні дива: Остання пригода" — з українською озвучкою
IMDb назвав кращі фільми та серіали 2025 року: лідирують "Супермен" та "Білий лотос"
Amazon Prime Video подивиться серіал за вас — ШІ на стрімінгу створюватиме відеорезюме для швидкого перегляду
"Я тобі не довіряю": у трейлері фільму "Зрив" копи Бен Аффлек і Метт Деймон б'ються через $20 млн
"Прощавайте, невдахи": трейлер фіналу "Ласкаво просимо до Деррі" анонсує епічну битву з Пеннівайзом
З'явився розклад 5-го сезону серіалу "Хлопаки": два епізоди одразу, решта — раз на тиждень
Третій сезон "Фолаут" почнуть знімати достроково: на 2 місяці раніше, ніж планувалось
"Дивні дива" змусили Apple оновити графік виходу серіалу "Плюрибус" — фінал вийде раніше
Ева Грін зіграє у “Венздей” тітку Офелію
"Думаю, що готова": Софі Тернер рік "жила на тренажерах", щоб набути форм Лари Крофт
Кіт Харрінгтон більше не хоче й наближатися до "Гри престолів", але мріє про "будь-яку роль" в новому "Гаррі Поттері"
Фільм про Щурів з "Відьмака" оцінив лише один критик Rotten Tomatoes
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати