"Дивні дива 5" знімали без готового сценарію, а фінал початково тривав 3+ години

Міллі Боббі Браун (Од) та режисер Шон Леві на зйомках "Дивних див" / Netflix

Новий документальний фільм Netflix, присвячений серіалу “Дивні дива”, розкриває цікаві деталі та труднощі виробництва п’ятого і фінального сезону. Він, нагадаємо, отримав суперечливі оцінки, а нове зізнання братів Дафферів цілком може пояснити сприйняття глядачів.

У тексті присутні спойлери до фіналу серіалу “Дивні дива”.

Ще на початку двогодинного документального фільму Даффери окреслюють: п’ятий сезон серіалу “Дивні дива” почали знімати без готового сценарію, в основному — для фінального епізоду. Доля Од (Міллі Боббі Браун) лишалася невизначеною на момент запуску перших камер, а суперечки авторів тривали протягом зйомок чи не всіх наступних епізодів.

“Ми розпочали виробництво, не маючи готового сценарію для фіналу. Це було страшно, бо ми хотіли зробити все правильно. Це був найважливіший сценарій сезону”, — каже Метт Даффер.

В якийсь момент його брат Росс пропонує: “Одинадцять збирається завершити життя самогубством”. На що Метт заперечує й пояснює, що постійні перекручування ситуації можуть виснажити глядачів. Зрештою рішення, яке й потрапило у фінал “Дивних див”, зберегло “багатозначність”, зі слів першого.

Цікаво, що початкова тривалість фіналу відповідала чуткам і передбачала 3 години екранного часу. Тоді як остання сцена битви з Векною та Мозкожером все ж мала залучити Демогоргонів, питання відсутності яких неодноразово підіймалось в соцмережах після релізу восьмого епізоду.

“Векна не очікував такої підступної атаки на своїй рідній території. Він ніколи в житті не міг би собі цього уявити”, — пояснював раніше Метт в інтерв’ю The Wrap. “Демогоргони десь там є. Звичайно, ми обговорювали битву з ними на додаток до протистояння Мозкожеру. Але нам здавалось дуже правильним питанням — навіщо вони там, якщо гігантське чудовисько може атакувати їх самостійно? Йому не потрібна “армія мурах”, він сам про себе подбає. Це гігантська, безлюдна територія. Якщо пам’ятаєте, ви бачили, як Генрі блукає нею ще в 4 сезоні, і в якийсь момент своєї подорожі він бачить демо далеко вдалині”.

З усім тим, версія з Демогоргонами була, щобільше — вона передбачала відсилання до “Чужих”.

“У якийсь момент ми мали намір зіткнутися з гігантським полем демо-яєць, з чимось на кшталт фільму “Чужі”, але всі свої ідеї не втілиш”, — пояснив Метт Даффер, а його брат Росс підтвердив: “Так, це було у тригодинній версії фіналу, яка так і не була написана”.

План передбачав, що істоти вилазитимуть з яєць, коли команда Гокінсу проходитиме повз поле. Однак шоуранери були стурбовані “демовтомою”, оскільки раніше часто показували їх у сезоні.

“Одна з речей, про які ми часто говорили, це просто втома від демо. Я відчував, що ми зробили все, що хотіли зробити з ними в “Чарівнику” і мали зосередитися на Векні та Мозкожері, якого ще не було в цьому сезоні”, — пояснив Росс Даффер.

П’ятий сезон серіалу “Дивні дива” і документальний фільм про його створення “Остання пригода” вже доступні для перегляду на Netflix.

Джерело: Games Radar 1, 2